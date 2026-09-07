Відклали на три тижні: стало відомо, коли РФ буде готова відновити мирні переговори, — ЗМІ

Російський диктатор Путіна запевнив спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, що Росія, звичайно, хоче мирних переговорів, повідомили медіа. При цьому розмову про завершення війни відклали до 18-20 вересня, коли у РФ відбудуться вибору у Державну думу. Що відомо про ймовірні плани Путіна щодо мирних переговорів?

Єлисейський палац, тобто уряд Франції, оприлюднив інформацію про підсумки мирних переговорів у Кремлі, ідеться у матеріалі медіа Le Monde. З'ясувалось, що про це розповіли Віткофф та Кушнер під час зустрічі з європейцями у Києві. Французькі урядовці пояснили, що починають готуватись до нового раунду переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

Спецпредставники США про відповідь російського диктатора Путіна повідомили президенту України Володимир Зеленському та представникам E3 (Німеччина, Франція, Велика Британія), написало Le Monde.

"Американські переговірники повідомили про нову готовність Росії до переговорів. Американці сказали, що після виборів до Думи [відбудуться з 18 по 20 вересня] буде нова готовність для переговорів з Росією, і що в цьому контексті ми повинні підготуватися до нового початку переговорів ", – заявили в офісі президента Франції Емманюеля Макрона.

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Окрім інформації про відкладення мирних переговорів до 21 вересня, інших даних про зустріч з Путіним не було. Серед іншого, не ясно, який саме мирний план могли везти з собою Віткофф та Кушнер та чи він відрізняється від 28-пунктного плану Дональда Трампа річної давності, у якому Україні пропонували капітулювати та віддати неокуповану частину Донбасу.

Тим часом агентство Bloomberg отримало інформацію про зустріч у Москві від власних анонімних джерел. Джерела розповіли про позицію Путіна, озвучену під час зустрічі: він не планує припиняти війну та говорить про намір повної окупації Донбасу протягом шести місяців (до березня 2027 року). Крім того, очільник Кремля не хоче ніяких компромісів і не хоче дипломатичних домовленостей щодо зупинки на лінії розмежування.

Мирні переговори — деталі поїздки Віткоффа та Кушнера 5-6 вересня

Зазначимо, Фокус писав про мирні переговори, які начебто мали провести Віткофф та Кушнер під час візитів в Москву та Київ 5-6 вересня. Опівдні 5 вересня американські перемовники приземлились у Москві, вісім годин показались по російській столиці, а близько 20 год відбулась зустріч з Путіним. У перші хвилини розмови Віткофф розповів, що це найкращий день його життя і що він пам'ятатиме про нього аж на пенсії. 6 вересня спецпредставники США приїхали потягом у Київ: на цей час РФ погодилась не стріляти по українській столиці. Зеленський провів три раунди переговорів: говорили про мирний план, позицію РФ та засоби ППО, яких потребує Україна для захисту від балістики РФ.

Нагадуємо, 7 вересня з'явився виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який висловився щодо умов завершення війни росіян проти України.