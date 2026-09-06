Віткофф і Кушнер прибули до України: зустріч із Зеленським розпочалася

Посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України. З переговірниками зустрівся Володимир Зеленський.

У неділю вдень, 6 вересня, спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України. Про це повідомляє видання Kyiv Independent з посиланням на поінформовані джерела.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами. ЗМІ публікують відповідні фото.

Зеленський тепло зустрічає посланців президента Трампа Фото: Радіо Свобода

Двоє осіб, обізнаних із ситуацією, повідомили, що в дипломатичних переговорах щодо припинення російсько-української війни, як очікується, візьмуть участь радники з питань національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії.

Віткофф та Кушнер на вокзалі у Києві Фото: Радіо Свобода

Перед зустріччю з посланцями президента США Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою.

Відео дня

"Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно і реалістично", – заявив глава держави.

Перемовини у Києві

"Росіяни не дозволили американській делегації прилетіти літаком, хоча наші аеропорти були готові", — сказав Зеленський, виступаючи біля стін Софії Київської, натякаючи на удари по аеропортах Києва та Борисполя, які РФ завдала вперше за довгий час .

Нагадаємо, що зустріч Володимира Путіна з американськими переговірниками у суботу, 5 вересня, тривала понад три години.

Під переговорів Стів Віткофф декілька разів подякував диктатору, зокрема за те, що очільник Кремля погодився не обстрілювати Київ три дні.