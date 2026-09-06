Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину: встреча с Зеленским началась

Посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. С переговорщиками встретился Владимир Зеленский.

В воскресенье днем, 6 сентября, специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами в Киеве. СМИ публикуют соответствующие фотографии.

Зеленский тепло встречает представителей президента Трампа Фото: Радио Свобода

Два источника, осведомленные о ситуации, сообщили, что в дипломатических переговорах о прекращении российско-украинской войны, как ожидается, примут участие советники по вопросам национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

Уиткофф и Кушнер на вокзале в Киеве Фото: Радио Свобода

Перед встречей с представителями президента США Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской переговорной группой.

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"Готовы к переговорам. Украина всегда была и будет конструктивной. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Мир необходим. Гарантии безопасности необходимы. Необходим достойный характер послевоенного мира. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", – заявил глава государства.

Переговоры в Киеве

"Россияне не позволили американской делегации прилететь на самолете, хотя наши аэропорты были готовы", — сказал Зеленский, выступая у стен Софии Киевской, намекая на удары по аэропортам Киева и Борисполя, которые РФ нанесла впервые за долгое время.

Напомним, что встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками в субботу, 5 сентября, длилась более трех часов.

В ходе переговоров Стив Уиткофф несколько раз поблагодарил диктатора, в частности за то, что глава Кремля согласился не обстреливать Киев в течение трех дней.