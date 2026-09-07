"Любимо байки та казки": Лавров сказав про умови завершення війни РФ проти України

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо завершення війни проти України після візиту у Москву та Київ спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Посадовець повторив тези російської пропаганди про український "нацизм" і також згадав про перепоховання українських героїв, яких він назвав "злочинцями". Яку офіційну відповідь озвучив Кремль, поговоривши з представниками Дональда Трампа?

Заяви Лаврова щодо мирних переговорів та завершення війни з'явились зранку 7 вересня, повідомило росЗМІ "РИА Новости". Топпосадовець Кремля виступив перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин. Окрім "нацистів", яких треба знищити як умову для завершення війни, Лавров згадав про "балансування інтересів", поскаржився на "марні обіцянки і Меркель, і Олланда, і Порошенка" та розповів про російський національний характер, який любить "казки та байки".

Зі слів глави МЗС, умови завершення війни РФ проти України озвучив російський диктатор Путін ще у 2024 році. Головна умова — завершити війну так, щоб не було "нацизму у Європі, який пустив метастази", і щоб не було при владі "режиму, який перепоховує з почестями, стоячи на колінах, нацистських злочинців". Лавров повторив свою тезу, яка вже лунала у серпні 2026: сказав, що РФ не може "зрадити дідів, які перемогли нацизм у 45-му".

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РосЗМІ "Лента" навело інші тези виступу російського посадовця. Зокрема, він говорив про те, що Росія буде домовлятись про завершення війни на умовах "прагматизму та балансу інтересів". Крім того, Лавров заявив, що росіяни проявляють "людяність у контактах з іншими країнами", оскільки люблять "казки та байки, які вчать людським емоціям".

Під час виступу Лаврова перед майбутніми російськими дипломатами також ішлося про те, що Москву "обманули" під час Мінських домовленостей, коли Захід тягнув час задля підготовки до війни. Ще один "обман", на який скаржився посадовець, — так звані "Стамбульські угоди", про які днями знов розповів Путін.

Мирні переговори — заяви Москви та Києва після зустрічей 5-6 вересня

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у коментарі росЗМІ, що за підсумками мирних переговорів з Віткоффом та Кушнером може відбутись телефонна розмова Трампа та Путіна. Крім того, можуть відновити тристоронній формат перемовин, але поки не відомо, де і коли це відбудеться, сказав він.

Президент Зеленський зранку 7 вересня провів наради з урядовцями за підсумками розмови зі спецпредставниками США, ідеться у дописі глави держави у Telegram-каналі. З'ясувалось, що напередодні було три раунди переговорів: публічна зустріч, розмова спільно з представниками Франції, Британії та Німеччини й ще тет-а-тет з американцями.

"Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди", — ідеться у заяві Зеленського.

Зазначимо, 5-6 вересня Віткофф та Кушнер відвідали з офіційними візитами Київ та Москву задля відновлення мирних переговорів. У Москві вони приземлились опівдні 5 вересня: їх вісім годин возили по російській столиці, а потім привезли до Путіна. У перші хвилини розмови Віткофф розповів, що пам'ятатиме про такі зустрічі на пенсії. Далі — поїздка на потягу до Києва: медіа показали момент зустрічі та перші потиски рук на вокзалі, спілкування на Софійській площі.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про мирні переговори 5-6 вересня у Москві та РФ: які підсумки зустрічей представників США з Путіним та Зеленським.