Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу завершения войны против Украины после визита в Москву и Киев специальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Чиновник повторил тезисы российской пропаганды об украинском "нацизме", а также упомянул о перезахоронении украинских героев, которых он назвал "преступниками". Какой официальный ответ озвучил Кремль после переговоров с представителями Дональда Трампа?

Заявления Лаврова о мирных переговорах и завершении войны прозвучали утром 7 сентября, сообщило российское СМИ "РИА Новости". Топ-чиновник Кремля выступил перед студентами Московского государственного института международных отношений. Помимо "нацистов", которых нужно уничтожить как условие для завершения войны, Лавров упомянул о "балансировании интересов", пожаловался на "пустые обещания и Меркель, и Олланда, и Порошенко" и рассказал о российском национальном характере, который любит "сказки и басни".

По словам главы МИД, условия прекращения войны РФ против Украины озвучил российский диктатор Путин еще в 2024 году. Главное условие — завершить войну так, чтобы не было "нацизма в Европе, который пустил метастазы", и чтобы у власти не было "режима, который с почестями, стоя на коленях, перезахороняет нацистских преступников". Лавров повторил свой тезис, который уже звучал в августе 2026 года: он сказал, что РФ не может "предать дедов, победивших нацизм в 45-м".

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Российское СМИ "Лента" привело другие тезисы выступления российского чиновника. В частности, он говорил о том, что Россия будет договариваться о завершении войны на условиях "прагматизма и баланса интересов". Кроме того, Лавров заявил, что россияне проявляют "человечность в контактах с другими странами", поскольку любят "сказки и басни, которые учат человеческим эмоциям".

Во время выступления Лаврова перед будущими российскими дипломатами также речь шла о том, что Москву "обманули" в ходе Минских соглашений, когда Запад тянул время, готовясь к войне. Еще один "обман", на который жаловался чиновник, — так называемые "Стамбульские соглашения", о которых на днях вновь рассказал Путин.

Мирные переговоры — заявления Москвы и Киева по итогам встреч 5-6 сентября

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии российским СМИ, что по итогам мирных переговоров с Уиткоффом и Кушнером может состояться телефонный разговор Трампа и Путина. Кроме того, может быть возобновлен трехсторонний формат переговоров, но пока неизвестно, где и когда это произойдет, сказал он.

Президент Зеленский утром 7 сентября провел совещания с членами правительства по итогам беседы со спецпредставителями США, говорится в сообщении главы государства в Telegram-канале. Выяснилось, что накануне состоялись три раунда переговоров: публичная встреча, беседа совместно с представителями Франции, Великобритании и Германии и ещё тет-а-тет с американцами.

"Готовим следующие встречи и взаимодействие. Украинские предложения носят конструктивный характер, и так будет всегда", — говорится в заявлении Зеленского.

Отметим, что 5-6 сентября Уиткофф и Кушнер посетили с официальными визитами Киев и Москву с целью возобновления мирных переговоров. В Москве они приземлились в полдень 5 сентября: их восемь часов возили по российской столице, а затем привезли к Путину. В первые минуты разговора Уиткофф сказал, что даже на пенсии будет вспоминать о таких встречах. Далее — поездка на поезде в Киев: СМИ показали момент встречи и первые рукопожатия на вокзале, общение на Софийской площади.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о мирных переговорах, состоявшихся 5-6 сентября в Москве и в РФ: какие итоги встреч представителей США с Путиным и Зеленским.