Кілька тижнів: Зеленський назвав терміни відновлення переговорів про мир (відео)

Найближчим часом не варто очікувати плідних переговорів безпосередньо з Росією. Однак через кілька тижнів ситуація може змінитися.

Перші результати переговорного процесу щодо досягнення миру в Україні можуть з’явитися вже до кінця вересня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Я думаю, що у нас не буде інтенсивних переговорів у період виборів у Росії. І ми це розуміємо. Але до кінця місяця у нас буде привід зустрітися, як я вважаю, з американською делегацією в Нью-Йорку. І протягом цього періоду щодня мої радники з питань національної безпеки підтримують зв’язок з американською делегацією, і вони скажуть, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути після неї", – сказав він.

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За його словами, коли Київ розпочинає активні консультації з міжнародними партнерами щодо завершення війни та примушення Кремля до миру, Москва посилює атаки на нашу країну.

Він також зазначив, що Україна змушена реагувати на дії РФ у відповідь на блокування нею портів та удари по енергетиці, інакше "Росія ніколи не закінчить цю війну, бо вона ніколи не відчує її".

Політик наголосив, що Україна "готова шукати компроміси щодо експорту зерна та енергетики", але лише за умови, що Росія зробить те саме.

Президент Володимир Зеленський перебуває в Канаді з триденним візитом разом із першою леді Оленою Зеленською. У рамках візиту заплановано участь у заходах у трьох різних містах — у Калгарі (провінція Альберта), у Торонто та Норт-Бей (провінція Онтаріо).

Раніше російський диктатор Путін запевнив спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, що РФ, звісно, зацікавлена у мирних переговорах. При цьому розмову про завершення війни відклали до 18–20 вересня, коли в РФ відбудуться вибори до Держдуми.

7 вересня було опубліковано виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова, у якому він висловився щодо умов завершення війни Росії проти України.