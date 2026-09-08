Необходимы шаги с обеих сторон: Зеленский допустил компромисс с Россией касаемо энергетики и зерна

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова искать компромисс с Россией по чувствительным вопросам энергетики и поставок зерна.

Об этом сообщили в "РБК-Украина", сославшись на комментарий Зеленского журналистам.

По словам президента, эти вопросы важны не только для Украины и России, но и для других государств. Он упомянул Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, страны Азии и другие государства.

"Зерно, энергетика — острые вопросы для Украины и России. И это острые вопросы для всего мира. И это острые вопросы для Индии на сегодняшний день, для ОАЭ, для Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы найти компромисс", — сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для достижения компромисса необходимы шаги с обеих сторон. По его словам, Украина уже пошла на значительное количество компромиссов и не должна оставаться единственной стороной, которая продолжает идти навстречу.

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Таким образом, дальнейший прогресс в вопросах энергетики и зерна президент связывает не только с готовностью Киева искать решения, но и с соответствующими действиями России.

Напомним, что украинские власти предупреждают: эта зима может стать одной из самых сложных с начала полномасштабного вторжения. Эксперты также дают оценку того, к каким условиям следует готовиться.

В КГГА заявили, что Киев рассматривает возможность временного переселения людей с ограниченной подвижностью, если зимой возникнут серьезные проблемы с теплоснабжением. В настоящее время составляются списки таких жителей, которым может потребоваться эвакуация в случае длительного отсутствия отопления.