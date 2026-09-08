Необхідні кроки з обох сторін: Зеленський допустив компроміс із Росією щодо енергетики та зерна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова шукати компроміс із Росією щодо чутливих питань енергетики та постачання зерна.

Про це повідомили в “РБК-Україна”, посилаючись на коментар Зеленського журналістам.

За словами президента, ці питання важливі не лише для України та Росії, а й для інших держав. Він згадав Індію, ОАЕ, Саудівську Аравію, Єгипет, країни Азії та інші держави.

“Зерно, енергетика — болючі питання для України та Росії. І це болючі питання для всього світу. І це болючі питання для Індії на сьогодні, для ОАЕ, для Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові знайти компроміс”, — сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що для досягнення компромісу необхідні кроки з обох сторін. За його словами, Україна вже пішла на значну кількість компромісів і не повинна залишатися єдиною стороною, яка продовжує робити кроки назустріч.

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Таким чином, подальше просування щодо енергетики та зерна президент пов'язує не лише з готовністю Києва шукати рішення, а й із відповідними діями Росії.

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