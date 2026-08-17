Зима 2026–2027: чи евакуюватимуть із Києва людей похилого віку та людей з інвалідністю? — застереження експерта

Київ готується до можливого тимчасового переселення маломобільних груп населення у разі серйозних проблем із теплопостачанням цієї зими.

Про те, що в столиці складаються списки людей з обмеженою мобільністю, розповіла "Апострофу" заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, це правильні кроки, але подібні заходи слід було вжити в районних держадміністраціях та соціальних службах ще наприкінці літа 2022 року, щоб мати перелік цих людей і контролювати, в яких умовах вони перебували. Про це він розповів у розмові на каналі "Суперпозиція".

У ньому мають бути люди з інвалідністю, маломобільні особи, люди похилого віку, багатодітні сім’ї, одинокі матері.

Відео дня

"Цей список мав бути складений ще на початку війни та взятий під контроль. Ми навіть теоретично не знаємо, скільки літніх людей-інвалідів померли у своїх багатоквартирних будинках у Києві цієї зими, коли в квартирах було по 11–12 градусів. Ми з вами цього не знаємо, і навіть у Києві нам про це ніхто не скаже, бо вони теж не знають. Люди просто вмирали, їх якось там ховали — хтось із родичів, знайомих тощо. Від чого саме вони вмирали, теж невідомо. Це правильний крок, але він запізнився на п’ять років", — констатує експерт.

Щодо того, чи вивозитимуть таких людей із Києва у разі тривалої відсутності опалення та електроенергії, Попенко не впевнений:

"На мою думку, соціальна спрямованість, ось соціальне крило, чи то РГА (районна державна адміністрація, — прим. ред.), чи то КМДА (Київська міська державна адміністрація), вони морально, фізично, інтелектуально не готові до того, щоб організувати вивезення з Києва".

Опитування Що вас найбільше турбує напередодні зими 2026–2027 років? Опитування відкрите до Відключення електроенергії Проблеми з опаленням Перебої з водою Масовані атаки РФ Зростання цін Сильні морози Усе з переліченого вище Нічого з переліченого Голосувати

За його словами, організувати евакуацію 20–40 тисяч людей — завдання не з простих. Для цього необхідно підготувати місця, облаштувати їх, щоб люди могли там жити. Попенко згадує про санаторії, приватні та державні пансіонати, зокрема на заході України.

"Але для цього потрібна організація, потрібно підписати договори, провести тендери, щоб вивезти людей за рахунок бюджетних коштів, профінансувати їхнє перебування там. Я поки що не чув про фінансування"…

Окрім фінансування власне проживання, гість ефіру наголошує, що також знадобиться оплата праці супроводжуючих медсестер, соціальних працівників, транспорту тощо.

"Тому вивезти взимку теоретично можна, але підготувати все це, профінансувати — це вже зовсім інше питання", — наголосив Попенко.

Днями він заявив, що переїзд на зиму до села — це можливість, яка доступна далеко не всім мешканцям великих міст.

Також повідомлялося, що офіцер ЗСУ закликав українців готуватися до важкої зими.