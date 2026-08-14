Це лише для багатих: експерт назвав суму, необхідну для переїзду на зиму до приватного сектору

Напередодні зими в суспільстві наростає паніка через постійні прогнози про те, що вона буде ще гіршою, ніж попередня.

Тому багато експертів рекомендують мешканцям великих міст шукати притулок на холодну пору року в селі або хоча б у приватному секторі. Однак таке можуть собі дозволити далеко не всі, розповів в ефірі каналу "Суперпозиція" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, приватний сектор — альтернатива для тих, у кого є гроші, оскільки це — задоволення не з дешевих.

"Якщо у тебе є будинок з грубою, то мінімальні витрати становлять 200–250 000 грн. Тобто ти повинен завезти дрова, встановити генератор, закупити паливо, перевірити стан будинку, запастися продуктами, і у тебе повинен бути там інтернет, якщо ти працюєш дистанційно", — пояснює гість ефіру.

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Тим же, хто працює офлайн — у супермаркеті чи в школі — приватний сектор не підходить, оскільки люди не можуть постійно добиратися туди, особливо якщо немає авто, а також якщо місяцями не буде світла. До того ж у селах дороги можуть засипати снігом.

Попенко наголошує, що в містах є багато людей, які живуть на зарплату в 15–20 тисяч, причому 20 тисяч — це для декого ще й забагато. У них немає можливості купити собі будинок і знайти ще 200 тисяч, щоб туди переїхати.

"Тому це лише для багатих, для середнього класу… У нас середній клас становить, ну, скажімо, 5–7 % — це максимум. Причому серед цих 5–7 % 90 % — чиновники, а справжнього середнього класу у нас не дуже багато. Є невелика частина серед малого бізнесу. Ну, знову ж таки, не кожен малий бізнес може знайти собі 200 тисяч гривень, щоб приїхати в приватний сектор", — пояснює він.

Як варіант, можна взяти кредит, щоб підготувати будинок до зими, придбавши твердопаливний котел, сонячні батареї та генератор.

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"Але питання в іншому: наскільки людина має можливість все це утримувати? Тому для більшості українців переїзд у приватний сектор є неможливим", — зазначає Попенко.

Як варіант, можна об’єднатися з друзями, поїхати до батьків, домовитися з сусідами, у яких є дача.

"Тобто, про це все одно треба думати, але для більшості українців це не стане виходом", — підсумував експерт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснив, чому українцям варто готуватися до непростого опалювального сезону.

У свою чергу, енергоексперт Володимир Омельченко вважає, що навіть масштабне знищення теплових електростанцій саме по собі не призведе до автоматичного колапсу Об’єднаної енергосистеми України.