Это только для богатых: эксперт озвучил сумму для переезда на зиму в частный сектор

В преддверии зимы в обществе нарастает паника из-за постоянных прогнозов о том, что она будет еще хуже, чем предыдущая.

Поэтому многие эксперты рекомендуют жителям больших городов искать убежище на холодный период в селе или хотя бы в частном секторе. Однако подобное себе могут позволить далеко не все, рассказал в эфире канала "Суперпозиция" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, частный сектор — альтернатива для тех, у кого есть деньги, поскольку это — удовольствие не из дешевых.

"Если у тебя есть дом, с печкой, то минимальный вход — это 200-250 000 грн. То есть ты должен завезти дрова, установить генератор, закупить топливо, проверить состояние дома, запасти продукты, и у тебя должен быть там интернет, если ты на расстоянии работаешь", — объясняет гость эфира.

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Тем же, кто работает офлайн, — в супермаркете или в школе — частный сектор не светит, поскольку постоянно люди не наездятся, особенно если нет авто, и если света не будет месяцами. К тому же в селах может замести дороги.

Попенко подчеркивает, что в городах есть много людей, которые живут на зарплату в 15-20 тысяч, причем 20 тысяч — еще и много для некоторых. У них нет возможности купить себе дом и найти еще 200 тысяч, чтобы туда переехать.

"Поэтому это только для богатых, для среднего класса… У нас среднего класса там, ну, пусть 5-7%, это максимум. Это притом среди этих 5-7% 90% — чиновники, а реального среднего класса у нас очень много. Есть маленький среди малого бизнеса. Ну, опять же, не каждый малый бизнес может найти себе 200 тысяч гривен, чтобы приехать в частный сектор", — объясняет он.

Как вариант, можно взять кредит, чтобы подготовить дом к зиме, купив твердотопливный котел, солнечные батареи, генератор.

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"Но вопрос в другом: насколько у человека есть возможность это все обслуживать? Поэтому никакой переезд в частный сектор для большинства украинских невозможен", — констатирует Попенко.

Как вариант, можно объединятся с друзьями, выезжать к родителям, кооперироваться с соседями, у кого есть дача.

"То есть, думать все равно об этом необходимо, но это не будет выходом для большинства украинцев", — резюмировал эксперт.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий объяснил, почему украинцам стоит готовиться к непростому отопительному сезону.

В свою очередь энергоэксперт Владимир Омельченко считает, что даже масштабное уничтожение тепловых электростанций само по себе не приведет к автоматическому коллапсу Объединенной энергосистемы Украины.