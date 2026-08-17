Зима 2026-2027: будут ли эвакуировать из Киева пожилых и людей с инвалидностью? — предостережение эксперта

Киев готовится к возможному временному перемещению маломобильных групп населения в случае серьезных проблем с теплоснабжением этой зимой.

О том, что в столице составляются списки маломобильных людей, рассказала "Апострофу" заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, это правильные действия, но подобное нужно было делать в райгосадминистрациях и в соцслужбах еще в конце лета 2022 года, чтобы иметь список этих людей и контролировать, в каких они условиях находились. Об этом он рассказал в беседе на канале "Суперпозиция".

В нем должны быть люди с инвалидностью, маломобильные, старики, многодетные семьи, матери-одиночки.

"Этот весь список должен был быть составлен еще в начале войны и взят под контроль. Мы даже теоретически не знаем, сколько пожилых людей инвалидов умерли в своих многоквартирных домах в Киеве этой зимой, когда в квартирах было по 11-12 градусов. Мы не знаем с вами, и даже нам никто об этом не скажет в Киеве, потому что они тоже не знают. Люди просто умирали, как-то там их хоронили кто-то, родственники, знакомые и так далее. Кто от чего умирал, тоже неизвестно. Это правильный шаг, но он опоздал на пять лет", — констатирует эксперт.

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Что касается того, буду тли вывозить таких людей из Киева в случае длительного отсутствия тепла и электричества, что Попенко не уверен:

"По-моему, социальная направленность, вот социальное крыло, что РГА райгосадминистрация, — прем. ред), что КГГА (Киевская городская государственная администрация), они морально, физически, интеллектуально не готовы к тому, чтобы организовать вывоз из Киева".

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По его словам, организовать вывоз 20-40 тысяч людей — задача не из простых. Для этого необходимо подготовить места, обустроить их, чтобы люди могли там жить. Попенко говорит о санаториях, частных и государственных пансионатах, в том числе на западе Украины.

"Но это нужна организация, нужно подписать договоры, провести тендеры, чтобы людей за бюджетные средства вывести, профинансировать их нахождение там. Я пока что не слышал о финансировании"…

Кроме финансирования собственно проживания, гость эфира подчеркивает, что также нужна будет оплата труда сопровождающих медсестер, социальных работников, транспорта и тому подобное.

"Поэтому вывезти зимой теоретически можно, но подготовить все это, профинансировать, — это уже совсем другой вопрос", — подчеркнул Попенко.

На днях он заявил, что переезд на зиму в село — опция, которая доступна далеко не всем жителям больших городов.

Также сообщалось, что офицер ВСУ призвал украинцев готовиться к сложной зиме.