РФ может уничтожить ТЭС уже в ноябре: офицер ВСУ призвал украинцев готовиться к сложной зиме

Офицер ВСУ Андрей Онистрат призвал украинцев заранее готовиться к возможным длительным перебоям с электроснабжением и отоплением зимой. По его прогнозу, российские войска могут нанести критические удары по украинским теплоэлектростанциям уже осенью, поэтому позаботиться о необходимых запасах следует заранее.

Как рассказал офицер ВСУ Андрей Онистрат в подкасте на YouTube-канале "Насправді МАХ", полностью защитить украинские ТЭС от российских атак фактически невозможно. Он предположил, что массированные удары по энергетической инфраструктуре могут серьезно повлиять на ситуацию уже в октябре–ноябре.

По словам военного, людям следует заранее продумать, как они будут действовать в случае длительного отсутствия электроэнергии и отопления. Речь идет не только о приобретении генератора, но и о создании запасов топлива, а также о поиске альтернативных вариантов для обогрева и обеспечения бытовых нужд.

Онистрат также обратил внимание на важность децентрализованных источников энергии. Среди возможных вариантов он назвал генераторы, инверторы и солнечные панели. В то же время военный отметил, что полагаться исключительно на солнечную энергию в зимние месяцы не стоит, поскольку в ноябре, декабре и январе её эффективность существенно снижается.

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"Ноябрь будет тяжелым месяцем, декабрь — еще тяжелее, а в январе станет чуть легче", — отметил Онистрат, говоря о возможном ходе зимнего периода.

Отдельно он подчеркнул риски, связанные с низкими температурами. По словам офицера, многое будет зависеть от того, какой будет зима и повторятся ли длительные сильные морозы. Он отметил, что в последние годы в Украине преобладали относительно тёплые зимы, однако гарантировать аналогичную погоду в будущем невозможно.

Онистрат призвал людей не ограничиваться символическими запасами топлива. По его мнению, две канистры дизельного топлива не решат проблему, если электроэнергии и отопления не будет в течение длительного времени.

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Военный советует заранее ответить для себя на основные вопросы: где жить, если в доме долгое время не будет тепла, где заряжать необходимые устройства, чем отапливать помещение и как обеспечить работу бытовой техники.

Он также затронул вопрос о продовольственных запасах. По словам Онистрата, закупать продукты заранее на несколько месяцев не имеет особого смысла, ведь часть запасов люди просто израсходуют. Оптимальным временем для закупок он назвал октябрь.

Напомним, что, по словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, этой зимой в Украине могут ввести графики поставок газа, если из-за российских ударов возникнет серьёзный дефицит этого ресурса.

Также Фокус писал, что в Киеве к началу зимы 2026–2027 годов не успеют полностью отремонтировать три теплоцентрали, которые Россия уничтожила в прошлом году. И, скорее всего, киевские ТЭЦ будут работать не на полную мощность. Если же зима будет "обычной", то, по мнению экспертов, в квартирах ожидается температура 12–15 градусов тепла.