"Это обычная практика": в Украине зимой могут вводить графики отключения газа, — эксперт

Этой зимой в Украине могут ввести графики поставок газа, если из-за российских ударов возникнет серьёзный дефицит этого ресурса. По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, такой сценарий уже рассматривается, а окончательно ситуация будет зависеть от объемов добычи газа и новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом он рассказал в новом выпуске на YouTube-канале "Суперпозиция": вероятность ограничений газоснабжения — это не просто предположение. По его словам, о таком риске уже публично предупреждали, а графики могут быть введены в случае возникновения кризисной ситуации.

Эксперт отметил, что подобные предупреждения звучали ещё в 2024 году, когда Алексей Чернышов возглавлял "Нафтогаз". Тогда говорили о возможных проблемах с газоснабжением, хотя прямо о графиках не заявляли. Уже в 2025 году Министерство энергетики начало более открыто говорить о возможности введения графиков поставок газа.

По словам Корольчука, многое будет зависеть от того, продолжатся ли российские удары по энергетическим объектам. Если атаки будут массированными, а повреждения инфраструктуры — значительными, проблемы могут возникнуть не только с электроэнергией, но и с газом.

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"Это риск, о котором говорится публично. Это не чьи-то фантазии. В случае кризисной ситуации это обычная практика", — пояснил эксперт.

Почему зимой может возникнуть дефицит газа

В то же время проблема заключается не только в возможных повреждениях газопроводов. Российские удары уже затрагивают объекты, обеспечивающие работу всей газовой системы. Речь идет, в частности, о компрессорных и дожимных станциях, а также об объектах очистки газа.

Сама добыча газа, по словам эксперта, не прекращается. Однако из-за повреждений вспомогательной инфраструктуры добывать газ становится сложнее, а его объемы могут постепенно сокращаться.

Так, в прошлом году Украина планировала добыть около 20 млрд кубометров газа, но фактически добыла примерно 17,5 млрд. В этом году показатель может оказаться ещё ниже — менее 17 млрд кубометров.

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Именно поэтому правительство уже рассматривает возможность дополнительного импорта газа. И здесь наблюдается определенный парадокс: запасов в подземных хранилищах в Украине сейчас достаточно. По итогам прошлой зимы там оставалось около 10 млрд кубометров, а к началу нового отопительного сезона планируется накопить примерно 14–15 млрд кубометров.

В целом, газ ещё нужно добывать, транспортировать и поставлять потребителям. Если из-за повреждений инфраструктуры внутренняя добыча существенно сократится, придётся восполнить дефицит за счёт закупок за рубежом.

По словам эксперта, правительство оценивало потребность в дополнительных средствах на импорт как минимум в 400 млн евро. При нынешних ценах на европейском рынке за эту сумму можно приобрести примерно 600 млн кубометров газа.

Этот ресурс может понадобиться, если зимой добыча упадет до критического уровня. Например, сейчас Украина может добывать около 50 млн кубометров газа в сутки, а при неблагоприятном развитии событий этот показатель может снизиться примерно до 30 млн. Тогда импортируемый газ позволит частично покрыть дефицит.

При этом проблема может быть различной для разных регионов. В районах, расположенных ближе к основным местам добычи, в частности в Харьковской и Полтавской областях, ситуация может быть несколько лучше. А вот в более отдаленных регионах в случае дефицита могут возникнуть проблемы с необходимыми объемами газа.

Особо важно учитывать ситуацию с электроэнергией. Если зимой Россия вновь нанесет массированные удары и в Украине будут длительные отключения, это скажется и на газоснабжении.

Многие газовые котлы работают только при наличии электроэнергии. Поэтому даже если газ в трубе есть, во время длительного отключения электричества отопление в доме может не работать. Из-за этого потребление газа автоматически уменьшится.

Также крупные теплоэлектроцентрали и промышленные предприятия могут потреблять меньше газа, если они получат повреждения или останутся без электричества. Прошлой зимой такая ситуация уже повлияла на потребление. По оценке эксперта, тогда Украина сэкономила около 3,5 млрд кубометров газа.

Однако на этот раз ситуация может оказаться более сложной, если одновременно будет сокращаться добыча и продолжаться удары по инфраструктуре. Дополнительный газ придется закупать, а для этого потребуются значительные средства. Одним из вариантов может стать финансовая помощь международных партнеров и кредитные программы.

Поэтому графики поставок газа остаются одним из возможных сценариев на зиму. Если ситуация будет стабильной, в них может и не понадобиться. Но в случае новых масштабных атак, падения добычи и проблем с доставкой газа в отдельные регионы ограничения поставок вполне возможны.

На бытовом уровне это также стоит учитывать при подготовке к зиме. Если кто-то планирует переехать в другой регион, рассчитывая, что там благодаря газу точно будет тепло, гарантий нет. В случае серьезного кризиса могут возникнуть проблемы и с газоснабжением, поэтому стоит иметь альтернативный источник отопления.

Стоит отметить, что на момент написания этой новости в НАК "Нафтогаз Украины" не прокомментировали заявления Юрия Корольчука о возможном введении графиков поставок газа зимой.

Напомним, что в Украине с 2027 года может начаться поэтапное повышение тарифов на газ, и к 2029 году его стоимость для населения может вырасти до 15 грн за кубометр. При таком сценарии ежемесячные расходы на газ для людей с минимальной пенсией могут составить до 14,5% от размера выплаты.

Кроме того, энергоэксперт Владимир Омельченко отметил, что зима будет сложной, но не обязательно катастрофической, несмотря на прогнозы о возможных отключениях света до 20 часов в сутки. По его словам, худший сценарий не стоит считать неизбежным, ведь украинская энергосистема располагает ресурсами для стабильной работы.