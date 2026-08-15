"Це нормальна практика": в Україні взимку можуть вводити графіки відключення газу, — експерт

В Україні цієї зими можуть запровадити графіки постачання газу, якщо через російські удари виникне серйозний дефіцит ресурсу. За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, такий сценарій уже розглядають, а остаточно ситуація залежатиме від обсягів видобутку газу та нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це він сказав у новому випуску на YouTube-каналі "Суперпозиція", можливість обмежень газопостачання — це не просто припущення. За його словами, про такий ризик уже публічно попереджали, а графіки можуть застосувати у разі виникнення кризової ситуації.

Експерт зазначив, що подібні попередження звучали ще у 2024 році, коли Олексій Чернишов очолював "Нафтогаз". Тоді говорили про можливі проблеми з газопостачанням, хоча прямо про графіки не заявляли. Уже у 2025 році Міністерство енергетики почало відкритіше говорити про можливість запровадження графіків постачання газу.

За словами Корольчука, багато залежатиме від того, чи продовжаться російські удари по енергетичних об’єктах. Якщо атаки будуть масованими, а пошкодження інфраструктури — значними, проблеми можуть виникнути не лише з електроенергією, а й із газом.

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"Це ризик, він озвучений публічно. Це не чиїсь фантазії. У випадку кризової ситуації це нормальна практика", — пояснив експерт.

Чому взимку може виникнути дефіцит газу

Водночас проблема полягає не лише у можливих пошкодженнях газопроводів. Російські удари вже впливають на об’єкти, які забезпечують роботу всієї газової системи. Йдеться, зокрема, про компресорні та дожимні станції, а також об’єкти очищення газу.

Сам газовидобуток, за словами експерта, не припиняється. Однак через пошкодження допоміжної інфраструктури видобувати ресурс стає складніше, а його обсяги можуть поступово зменшуватися.

Так, минулого року Україна планувала видобути близько 20 млрд кубометрів газу, але фактично отримала приблизно 17,5 млрд. Цього року показник може бути ще нижчим — менше 17 млрд кубометрів.

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Саме тому уряд уже розглядає можливість додаткового імпорту газу. І тут є певний парадокс: запасів у підземних сховищах в України зараз достатньо. Після завершення минулої зими там залишалося близько 10 млрд кубометрів, а до початку нового опалювального сезону планують накопичити приблизно 14–15 млрд кубометрів.

В цілому, газ потрібно ще видобувати, транспортувати та подавати споживачам. Якщо через пошкодження інфраструктури внутрішній видобуток суттєво впаде, доведеться компенсувати нестачу закупівлями за кордоном.

За словами експерта, уряд оцінював потребу в додаткових коштах на імпорт щонайменше у 400 млн євро. За нинішніх цін на європейському ринку за цю суму можна придбати приблизно 600 млн кубометрів газу.

Цей ресурс може знадобитися, якщо взимку видобуток впаде до критичного рівня. Для прикладу, зараз Україна може видобувати близько 50 млн кубометрів газу на добу, а за несприятливого розвитку подій цей показник може знизитися приблизно до 30 млн. Тоді імпортований газ дозволить частково закрити дефіцит.

При цьому проблема може бути різною для різних областей. У районах, які розташовані ближче до основних місць видобутку, зокрема в Харківській та Полтавській областях, ситуація може бути дещо кращою. А от у віддаленіших регіонах у разі дефіциту можуть виникнути проблеми з необхідними обсягами газу.

Окремо важливо враховувати ситуацію з електроенергією. Якщо взимку Росія знову завдаватиме масованих ударів і в Україні будуть тривалі відключення, це позначиться і на газопостачанні.

Багато газових котлів працюють лише за наявності електроенергії. Тому навіть якщо газ у трубі є, під час тривалого знеструмлення опалення в будинку може не працювати. Через це споживання газу автоматично зменшиться.

Так само менше газу можуть використовувати великі теплоелектроцентралі та промислові підприємства, якщо вони зазнають пошкоджень або залишаться без електрики. Минулої зими така ситуація вже вплинула на споживання. За оцінкою експерта, тоді Україна заощадила близько 3,5 млрд кубометрів газу.

Проте цього разу ситуація може бути складнішою, якщо одночасно скорочуватиметься видобуток і триватимуть удари по інфраструктурі. Додатковий газ доведеться купувати, а для цього потрібні значні кошти. Одним із варіантів може стати фінансова допомога міжнародних партнерів та кредитні програми.

Тому графіки постачання газу залишаються одним із можливих сценаріїв на зиму. Якщо ситуація буде стабільною, вони можуть не знадобитися. Але у разі нових масштабних атак, падіння видобутку та проблем із доставкою газу до окремих регіонів обмеження постачання цілком можливі.

На побутовому рівні це також варто враховувати під час підготовки до зими. Якщо хтось планує переїхати в інший регіон, розраховуючи, що там завдяки газу точно буде тепло, гарантій немає. У разі серйозної кризи проблеми можуть виникнути і з газопостачанням, тому варто мати альтернативне джерело опалення.

Варто зауважити, що станом на момент написання новини у НАК "Нафтогаз України" заяви Юрія Корольчука щодо можливого запровадження графіків постачання газу взимку не коментували.

Нагадаємо, що в Україні з 2027 року може розпочатися поетапне підвищення тарифів на газ, і до 2029-го його вартість для населення може зрости до 15 грн за кубометр. За такого сценарію щомісячні витрати на газ для людей із мінімальною пенсією можуть становити до 14,5% від розміру виплати.

Крім того, енергоексперт Володимир Омельченко зазначав, що зима буде складною, але не обов’язково катастрофічною, попри прогнози про можливі відключення світла до 20 годин на добу. За його словами, найгірший сценарій не варто вважати неминучим, адже українська енергосистема має ресурси для стабільної роботи.