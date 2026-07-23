Ціна газу може зрости до 15 грн за кубометр: як зміняться платіжки пенсіонерів

В Україні з 2027 року може розпочатися поетапне підвищення тарифів на газ, а до 2029 року його вартість для населення може зрости до 15 грн за кубометр. У такому разі витрати на газ для людей із мінімальною пенсією можуть сягнути до 14,5% щомісячної виплати.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що, за його прогнозом, тарифи на електроенергію та газ підвищуватимуть поетапно. За його словами, у 2027 році електроенергія може подорожчати до 6,5 грн за кВт·год, у 2028-му — до 7,5 грн за кВт·год, а до 2029 року ціна газу може зрости щонайменше до 15 грн за кубометр.

Зараз газ для населення коштує 7,96 грн за кубометр. Домогосподарства, які використовують його лише для приготування їжі та підігріву води, зазвичай споживають 15–25 кубометрів на місяць. За такого споживання платіжка становить 119–199 грн на місяць.

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Якщо тариф зросте до 15 грн за кубометр, щомісячний платіж збільшиться до 225–375 грн. Таким чином, витрати на газ для таких споживачів майже подвояться.

За підрахунками "Телеграфа", для пенсіонерів з мінімальною пенсією у 2595 грн нинішні витрати на газ становлять приблизно 4,6–7,7% доходу. Після можливого підвищення тарифу цей показник зросте до 8,7–14,5% мінімальної пенсії.

За нинішньої ціни газу 7,96 грн за кубометр середнє споживання 15–25 кубометрів обходиться у 119–199 грн на місяць. У разі підвищення тарифу до 15 грн за кубометр платіжка зросте до 225–375 грн, а її частка в мінімальній пенсії збільшиться з 7,7% до 14,5%.

Нагадаємо, наразі для побутових споживачів в Україні діє фіксований тариф на природний газ. Більшість домогосподарств, які є клієнтами ГК "Нафтогаз України", сплачують 7,96 грн за кубометр.

Раніше експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко заявляв, що до кінця року тарифи на газ, опалення та гарячу воду можуть переглянути. За його словами, на це можуть вплинути подорожчання енергоресурсів на світових ринках через загострення ситуації на Близькому Сході, проблеми з виконанням програми "20/20" із нарощування газовидобутку, а також пошкодження газовидобувної інфраструктури.