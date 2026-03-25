"На нас чекає зростання тарифів"

Конфлікт на Близькому Сході сколихнув глобальні ринки, призвівши до подорожчання нафти та газу. Але чи означає це неминуче зростання тарифів на комунальні послуги в Україні? Фокус з’ясував це разом з експертами.

Українці відчули наслідки ескалації конфлікту на Близькому Сході через подорожчання пального на АЗС. Але чи відобразиться це на платіжках за комунальні послуги? Експерти розповіли, що вплив зростання цін на енергоресурси на тарифи непрямий і залежить від низки факторів. Втім, підвищення тарифів усе ж можливе.

Подорожчання енергоресурсів — що дійсно тисне на тарифи в Україні

Після ескалації на Близькому Сході ціни на нафту та газ різко зросли. За даними Trading Economics, барель нафти у середині березня сягав 98,7 долара, але до кінця місяця знизився до 87,5 долара, що все ще на 20 доларів вище рівня до початку кризи.

Європейські ф’ючерси на газ тимчасово підскочили до 62 євро за МВт·год, а українські ціни зросли близько на 20%, до 27 800 грн за тисячу кубометрів із ПДВ. До кінця березня ринок почав стабілізуватися: європейські ф’ючерси впали більш ніж на 7% до приблизно 50 євро за МВт·год.

Ціни на нафту обвалилися на 13% після заяви Трампа

Проте, подорожчання нафти та газу не має однакового впливу на всі тарифи комунальних послуг в Україні. Як пояснив директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович у коментарі Фокусу, нафтопродукти відіграють у комунальному господарстві другорядну роль, бо вони використовуються переважно для транспорту. Натомість ключовим фактором є ціна електроенергії.

"Якщо подивитися на принцип ціноутворення на оптовому ринку, то в період високого попиту замикаючою є найдорожча генерація — це генерація на природному газі. Тому, якщо зростає ціна на газ, особливо на комерційному сегменті ринку, для якого не працюють пільгові умови, то ціна, яку виставляє генерація, буде зростати. І оптова ціна зростатиме таким чином", — пояснив експерт.

В Україні режим спеціальних обов'язків працює лише для когенерації та окремих об'єктів на прифронтових територіях. Тоді як інші мають купувати газ за ринковими цінами

Водночас Ніцович підкреслив, що ситуація залежить від багатьох змінних — від погоди до доступності генерації. Наприклад, коли немає вітру або сонця, виробляється менше електроенергії з відновлюваних джерел. Тоді доводиться більше використовувати теплові електростанції та газові, а вони дорожчі. Через це ціни на ринку природно зростають.

"У такі моменти є потреба ставити вищу ціну на ринку, щоб залучити цей ресурс генерації. Вони не можуть працювати собі в збиток, тому що це бізнес", — зауважив він.

При цьому експерт звернув увагу на те, що в Україні наразі режим спеціальних обов'язків працює лише для когенерації та окремих об’єктів на прифронтових територіях. Тоді як інші мають купувати газ за ринковими цінами. Водночас український ринок дедалі більше орієнтується на європейські хаби. Відповідно, зростання котирувань, зокрема на TTF, впливає і на вартість імпортного ресурсу для України. Тобто газ, який закуповується для майбутнього опалювального сезону, зараз обходиться дорожче, ніж, наприклад, взимку, коли відбувається сезонне зростання.

Як пояснив експерт, "Нафтогаз" заявив про намір закуповувати та імпортувати газ для формування ресурсу на наступний опалювальний сезон, але компанія коригуватиме свою торгову політику залежно від ситуації на ринку.

"Зараз, коли тільки почався сезон закачування і завершується опалювальний сезон, можливо, "Нафтогаз" займає вичікувальну позицію через нестабільність ринку і високі ціни. Можливо через місяць стане зрозуміліше, скільки газу буде доступно на європейських хабах і хто його постачатиме для України", — висловився Роман Ніцович додавши, що, подібну стратегію можуть обирати й приватні компанії та трейдери, які також імпортують газ.

"На нас чекає зростання тарифів"

Подорожчання енергоресурсів все ж може вплинути на тарифи комунальних послуг. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує зростання цін, зокрема на вивезення твердих побутових відходів.

"Я думаю, що на нас чекає зростання тарифів, тому що є послуги, які напряму пов’язані з подорожчанням нафти та газу. Наприклад, вивезення твердих побутових відходів, у яких 90% частина — це якраз бензин і дизпальне", — сказав експерт у коментарі Фокусу.

В Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги Фото: З відкритих джерел

Крім того, газ залишається базовою частиною для формування тарифів, особливо на теплопостачання та гарячу воду.

"З урахуванням того, що у свій час була провалена програма "20/20" з нарощення видобутку газу та значні пошкодження видобувної інфраструктури, ми змушені імпортувати великі обсяги газу. Тому цього року можна очікувати певних кроків щодо підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Це критично не лише для централізованого опалення, а й для сільської місцевості, де газ є основним ресурсом для обігріву осель", — розповів Олег Попенко.

Чи вистачить Україні газу

Під час завершення опалювального сезону ситуація із запасами газу в Україні має значно кращий вигляд, ніж торік. Оскільки, за словами Романа Ніцовича, у сховищах фіксують більші обсяги ресурсу — близько 9 млрд кубометрів, тоді як потреба оцінюється приблизно у 4 млрд кубометрів, які потрібно отримати з власного видобутку та імпорту.

"Поки Україна не дасть нафту": Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу Києву

За словами фахівця, співвідношення буде залежати ряду факторів, серед яких:

інтенсивність російських атак на газову інфраструктуру;

заходи з охорони та безпеки об’єктів газовидобутку;

отримання вигідних умов купівлі газу.

"Імпортний газ, безумовно, буде використовуватися. Питання лише в тому, як купити його найвигідніше. Раніше "Нафтогаз" залучав кредити від українських і міжнародних банків для закупівель. Зараз, ймовірно, доведеться робити те саме, але очікують кращих умов, щоб за ті ж гроші купити більше газу", — розповів Роман Ніцович.

Україна імпортує газ не чекаючи завершення опалювального сезону Фото: Facebook

Олег Попенко додав, що Україна почала опрацьовувати закупівлю газу ще від весни.

"Якщо раніше, два роки тому, нам розповідали, що ми зможемо на власному видобутку пройти опалювальний сезон, то зараз політика в "Нафтогазі" змінилася: ми починаємо імпортувати газ не чекаючи завершення опалювального сезону", — повідомив Олег Попенко.

Коли розморозять тарифи на газ в Україні

Ціна на газ для населення заморожена на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Але що буде далі — чи зможе уряд утримувати цю ціну?

Оплата за газ: у квітні з'явиться додатковий платіж — хто заплатить більше

На думку експертів, українцям не варто хвилюватися через зростання тарифу на газ одразу після 30 квітня. Проте, вони зазначили, що питання перегляду цін вже розглядається владою.

"Ми поки що не бачимо чіткої позиції парламенту чи уряду щодо змін тарифів для населення, навіть попри міжнародні зобов’язання, зокрема програми МВФ… Є необхідність підготувати дорожню карту лібералізації ринку, коли поступово скасовуватиметься регулювання після воєнного стану, але це робитиметься поступово. Ці кроки є частиною зобов’язань уряду щодо реформування енергетики України. Поки що я не прогнозую, що відбудеться перегляд цін для населення на газ", — висловився Ніцович.

За словами Олега Попенка, у Кабміні розглядають підвищення тарифів на газ для населення та шукають оптимальні шляхи для його реалізації.

"Знаю точно, що в Кабміні це питання розглядається, і шукають можливості, як це правильно зробити. Для себе вони шукають, не для споживачів. Шукається одразу декілька варіантів, як це правильно реалізувати. При цьому розглядається питання підвищення тарифів на газ і тарифів на електроенергію. Далі потрібні законодавчі рішення щодо внесення змін до мораторію, і тільки після цього — підвищення тарифів на тепло та гарячу воду", — розповів експерт.

Чи покривають чинні тарифи собівартість послуг

Українці часто чують, що тарифи на комунальні послуги потрібно переглядати через нібито не покриття собівартості. Однак, як зауважив Олег Попенко, такі заяви є суперечливими, адже реально визначити собівартість практично неможливо.

Визначити собівартість комунальних послуг практично неможливо Фото: zn.ua

"Реальну собівартість перевірити практично неможливо. Ми знаємо її лише зі слів керівників підприємств. Аудиту комунальних тарифів останні 10 років не проводили. Наприклад, раніше неодноразово заявляли, що "Нафтогаз" працює в збиток, хоча видобуток українського газу обходився у 50 доларів за тисячу кубометрів, а продавали його по 150-200, а на біржі навіть по 500 доларів. Тому питання збитковості дуже дискусійне", — висловився експерт.

Особливо складною є ситуація з теплокомуненерго. Тарифи для них не переглядалися з 2020 року, а держава не компенсувала різницю у вартості газу — йдеться про 60-70 млрд грн, які досі не сплачені. При цьому жодне теплокомунальне підприємство не проходило повноцінний аудит тарифів на тепло та гарячу воду. Окремі перевірки Держпродспоживслужби навіть виявляли завищення тарифів.

Ціна за світло може зрости до 5,5 грн за кВт-год уже цього року, — експерт (відео)

Подібна ситуація спостерігається і в енергетиці. Компанії стверджують, що тариф на електроенергію 4,32 грн/кВт·год є заниженим, хоча розрахунки показують, що збитків немає.

Попенко підкреслив, що для остаточного розв'язування питання щодо реальної собівартості тарифів потрібен повноцінний аудит.

Тож, подорожчання енергоресурсів не означає автоматичного стрибка тарифі на комунальні послуги для українців. Проте, цілком ймовірно, зростання цін на окремі послуги.

Раніше Фокус писав, що 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила деяким громадянам не сплачувати за комунальні послуги. Документ передбачає скасування оплати за ЖКП у випадку, якщо будівля пошкоджена або зруйнована і не придатна до використання за призначенням.