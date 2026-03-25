Верховна Рада дозволила не платити за ЖКП: кого це торкнеться

Верховна Рада 25 березня ухвалила Закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та врахування збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.

Він врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, повідомляють на сайті парламенту.

Законопроєкт підтримали 308 народних депутатів.

Що він передбачає

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у разі, якщо будівля пошкоджена або зруйнована і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку шкоди, завданої власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків і постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Ухвалення цього Закону, на думку депутатів, дасть змогу забезпечити соціальну справедливість громадянам, житло яких постраждало від війни, усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об'єкти, а також впорядкувати механізм фіксації шкоди, що стане важливим елементом для подальших програм відбудови та компенсації.

У Верховній Раді наголосили, що відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану і ще рік після його припинення або скасування.

Раніше стало відомо, що внутрішньо переміщені особи з низьким рівнем доходу можуть отримати повну компенсацію орендної плати за житло в Україні. Виплати здійснюватимуться державою у вигляді субсидії, розмір якої залежатиме від доходів переселенців.

