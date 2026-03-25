Верховная Рада разрешила не платить за ЖКУ: кого это коснется

Верховная Рада 25 марта приняла Закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.

Он регулирует вопрос начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, сообщается на сайте парламента.

Законопроект поддержали 308 народных депутатов.

Что он предусматривает

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если здание повреждено или разрушено и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домов и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Принятие этого Закона, по мнению депутатов, позволит обеспечить социальную справедливость гражданам, жилье которых пострадало от войны, устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты, а также упорядочить механизм фиксации ущерба, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

В Верховной Раде подчеркнули, что соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще год после его прекращения или отмены.

Ранее стало известно, что внутренне перемещенные лица с низким уровнем дохода могут получить полную компенсацию арендной платы за жилье в Украине. Выплаты будут осуществляться государством в виде субсидии, размер которой будет зависеть от доходов переселенцев.

