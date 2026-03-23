В 2026 году украинцам продолжат автоматически начислять льготы на коммуналку. Однако, некоторым гражданам нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

В Украине поддержка с расходами на коммунальные услуги не ограничивается только субсидиями, отдельные категории граждан имеют право на льготы. Речь идет прежде всего о социально уязвимых группах населения. В 2026 году большинство таких выплат Пенсионный фонд продолжит назначать автоматически, без дополнительных заявлений. Однако некоторым гражданам все же придется повторно обращаться за помощью. Фокус разобрался, кто именно и когда должен это сделать.

Льготы на коммуналку — какие есть виды помощи и кто может получить

В отличие от субсидий, льготы в Украине предоставляют только определенным категориям людей и назначают их на основе специального статуса. Среди тех, кто может получить льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году:

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и их семьи;

семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники революции Достоинства;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также их семьи;

участники войны и лица с особыми заслугами перед государством;

ветераны военной службы, правоохранительных органов и члены их семей;

лица, получившие инвалидность во время службы, и семьи погибших военнослужащих;

граждане с особыми трудовыми заслугами, реабилитированные лица и жертвы нацистских преследований;

семьи погибших работников службы гражданской защиты;

многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;

отдельные категории пенсионеров, в частности те, кто работал в сфере образования, медицины, культуры или библиотечного дела в сельской местности.

Некоторые категории украинцев могут получать льготы на оплату коммунальных услуг

Как отметили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, если в одном домохозяйстве сразу несколько человек имеют право на льготы на коммуналку, выплата рассчитывается только для того, кто имеет более высокий процент скидки.

Льготу на оплату коммунальных услуг могут предоставлять или без учета доходов, или с учетом общего среднемесячного дохода семьи, в зависимости от категории получателя

Льготы могут покрывать:

оплату жилья и содержание дома;

управление многоквартирным домом;

водоснабжение, водоотведение, тепло и электроэнергию;

газоснабжение;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Кому нужно повторно обратиться за льготами на коммуналку

Пенсионный фонд в большинстве случаев автоматически начислит льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году. То есть гражданам не нужно ничего делать, поскольку весь процесс происходит на основе имеющихся данных. Впрочем, есть ситуации, когда заявление придется подать снова. В частности, если:

изменился состав семьи;

произошел переезд;

изменился перечень коммунальных услуг, которыми пользуется человек.

В Пенсионном фонде отметили: если произошли какие-либо изменения, влияющие на право получения льгот или ее размер, об этом нужно сообщить в течение 30 дней и подать новое заявление.

Отдельно обратиться в Пенсионный фонд нужно в случае:

получения нового льготного статуса;

изменения срока действия документов;

изменения личных данных.

Как определяется право на льготы

В Пенсионном фонде объяснили, что не все люди могут получить льготы, поскольку при ее назначении принимают во внимание размер доходов. В 2026 году помощь на коммунальные услуги предоставляется при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 4 660 грн.

Во время автоматической проверки учитываются доходы за последние шесть месяцев. Если окажется, что этот показатель превышен, льготы на коммунальные услуги отменяются. В таком случае граждане могут обратиться за жилищной субсидией.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 марта в Украине сократили субсидии. Размер помощи могли уменьшить гражданам, у которых увеличился доход после индексации выплат.