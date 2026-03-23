2026 року українцям продовжать автоматично нараховувати пільги на комуналку. Проте, деяким громадянам потрібно повторно звернутися до Пенсійного фонду з заявою.

В Україні підтримка з витратами на комунальні послуги не обмежується лише субсидіями, окремі категорії громадян мають право на пільги. Йдеться передусім про соціально вразливі групи населення. У 2026 році більшість таких виплат Пенсійний фонд продовжить призначати автоматично, без додаткових заяв. Однак деяким громадянам усе ж доведеться повторно звертатися за допомогою. Фокус розібрався, хто саме і коли має це зробити.

Пільги на комуналку — які є види допомоги та хто може отримати

На відміну від субсидій, пільги в Україні надають лише визначеним категоріям людей і призначають їх на основі спеціального статусу. Серед тих, хто може отримати пільги на оплату комунальних послуг у 2026 році:

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та їхні родини;

сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

постраждалі учасники революції Гідності;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також їхні родини;

учасники війни та особи з особливими заслугами перед державою;

ветерани військової служби, правоохоронних органів і члени їхніх сімей;

особи, які отримали інвалідність під час служби, та родини загиблих військовослужбовців;

громадяни з особливими трудовими заслугами, реабілітовані особи та жертви нацистських переслідувань;

сім’ї загиблих працівників служби цивільного захисту;

багатодітні сім’ї, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу;

окремі категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто працював у сфері освіти, медицини, культури чи бібліотечної справи у сільській місцевості.

Деякі категорії українців можуть отримувати пільги на оплату комунальних послуг

Як зауважили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, якщо в одному домогосподарстві одразу кілька осіб мають право на пільги на комуналку, виплата розраховується лише для того, хто має вищий відсоток знижки.

Пільгу на оплату комунальних послуг можуть надавати або без урахування доходів, або з урахуванням загального середньомісячного доходу сім’ї, залежно від категорії отримувача

Пільги можуть покривати:

оплату житла та утримання будинку;

управління багатоквартирним будинком;

водопостачання, водовідведення, тепло та електроенергію;

газопостачання;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива або скрапленого газу.

Кому потрібно повторно звернутися за пільгами на комуналку

Пенсійний фонд у більшості випадків автоматично нарахує пільги на оплату комунальних послуг у 2026 році. Тобто громадян не потрібно нічого робити, оскільки весь процес відбувається на основі наявних даних. Втім, є ситуації, коли заяву доведеться подати знову. Зокрема, якщо:

змінився склад сім’ї;

відбувся переїзд;

змінився перелік комунальних послуг, якими користується людина.

У Пенсійному фонді зауважили: якщо відбулися будь-які зміни, що впливають на право отримання пільг або її розмір, про це потрібно повідомити протягом 30 днів і подати нову заяву.

Окремо звернутися до Пенсійного фонду потрібно у разі:

отримання нового пільгового статусу;

зміни строку дії документів;

зміни особистих даних.

Як визначається право на пільги

У Пенсійному фонді пояснили, що не всі люди можуть отримати пільги, оскільки при її призначенні беруть до уваги розмір доходів. У 2026 році допомога на комунальні послуги надається за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 660 грн.

Під час автоматичної перевірки враховуються доходи за останні шість місяців. Якщо виявиться, що цей показник перевищено, пільги на комунальні послуги скасовуються. У такому разі громадяни можуть звернутися за житловою субсидією.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 березня в Україні скоротили субсидії. Розмір допомоги могли зменшити громадянам, у яких збільшився дохід після індексації виплат.