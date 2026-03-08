Тепло в домах следующей зимой: почему модульные котельные полностью не решают проблему отопления

В Киеве жилой комплекс "Комфорт Таун", известный своей яркой цветной архитектурой, решил отказаться от услуг Дарницкой ТЭЦ.

Причина очевидна — станция получила серьезные повреждения в результате российских обстрелов, и вопрос надежности теплоснабжения для жителей стал принципиальным. Теперь в жилом комплексе планируют перейти на другой формат: во время отопительного сезона тепло будет обеспечивать собственная газовая котельная — либо одна большая, либо две меньшей мощности.

И именно этот пример — настоящая децентрализация теплоснабжения.

Но важно понять: она работает только тогда, когда есть все необходимые предпосылки. Речь идет о современном жилом комплексе, построенном как единая инфраструктурная система, с соответствующими сетями, местом для оборудования, финансовыми возможностями и понятной моделью управления. Именно поэтому пример "Комфорт Тауна" нельзя механически переносить на весь Киев.

В последнее время в публичном пространстве часто звучат идеи установить 300–400 газовых котельных в столице в рамках децентрализации теплоснабжения. Еще более радикальные предложения — вроде того, что когда-то озвучивал Андрей Коболев: устанавливать котельные на крышах хрущевок.

Но подобные рецепты выглядят скорее как политические лозунги, чем реальная инженерная стратегия.

Большинство киевских домов — это старая застройка с ограниченными техническими возможностями. Там нет места для котельных, не рассчитаны конструкции, отсутствуют газовые мощности, а иногда и сама система управления домом не способна реализовать такие проекты.

Поэтому рассказывать о массовой децентрализации по такому сценарию — значит, заранее вводить людей в заблуждение.

Децентрализация теплоснабжения возможна. Но она работает только там, где для этого созданы технические, экономические и управленческие условия.

"Комфорт Таун" — именно такой случай.

Киев же в целом нуждается не в громких обещаниях, а в реалистичной стратегии модернизации теплоснабжения, которая будет сочетать централизованные источники, локальные котельные и постепенную реконструкцию сетей.

Без этого любые разговоры о "котельной на каждой крыше" останутся лишь красивой, но опасной иллюзией.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

