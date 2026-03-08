Тепло в домах следующей зимой: почему модульные котельные полностью не решают проблему отопления
Модульные котельные, которые сейчас активно продвигают как пример децентрализации отопления, решают проблему только там, где для этого есть условия — например, в современных ЖК, уверен эксперт рынка коммунального хозяйства Олег Попенко. А вот в старой застройке с ограниченными техническими возможностями нужно думать о каких-то других способах альтернативного отопления.
В Киеве жилой комплекс "Комфорт Таун", известный своей яркой цветной архитектурой, решил отказаться от услуг Дарницкой ТЭЦ.
Причина очевидна — станция получила серьезные повреждения в результате российских обстрелов, и вопрос надежности теплоснабжения для жителей стал принципиальным. Теперь в жилом комплексе планируют перейти на другой формат: во время отопительного сезона тепло будет обеспечивать собственная газовая котельная — либо одна большая, либо две меньшей мощности.
И именно этот пример — настоящая децентрализация теплоснабжения.
Но важно понять: она работает только тогда, когда есть все необходимые предпосылки. Речь идет о современном жилом комплексе, построенном как единая инфраструктурная система, с соответствующими сетями, местом для оборудования, финансовыми возможностями и понятной моделью управления. Именно поэтому пример "Комфорт Тауна" нельзя механически переносить на весь Киев.
В последнее время в публичном пространстве часто звучат идеи установить 300–400 газовых котельных в столице в рамках децентрализации теплоснабжения. Еще более радикальные предложения — вроде того, что когда-то озвучивал Андрей Коболев: устанавливать котельные на крышах хрущевок.
Но подобные рецепты выглядят скорее как политические лозунги, чем реальная инженерная стратегия.
Большинство киевских домов — это старая застройка с ограниченными техническими возможностями. Там нет места для котельных, не рассчитаны конструкции, отсутствуют газовые мощности, а иногда и сама система управления домом не способна реализовать такие проекты.
Поэтому рассказывать о массовой децентрализации по такому сценарию — значит, заранее вводить людей в заблуждение.
Децентрализация теплоснабжения возможна. Но она работает только там, где для этого созданы технические, экономические и управленческие условия.
"Комфорт Таун" — именно такой случай.
Киев же в целом нуждается не в громких обещаниях, а в реалистичной стратегии модернизации теплоснабжения, которая будет сочетать централизованные источники, локальные котельные и постепенную реконструкцию сетей.
Без этого любые разговоры о "котельной на каждой крыше" останутся лишь красивой, но опасной иллюзией.
