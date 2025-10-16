Время возвращать деньги — почему украинцы годами платят по завышенным тарифам ЖКХ и как это прекратить

Related video

93% предприятий ЖКУ нарушают правила тарифообразования.

В течение 9 месяцев 2025 года Госпродпотребслужбой было:

проведено 325 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКУ;

в 302 случаях (93%) выявлены нарушения;

принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн грн;

вынесено 210 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с законодательством;

62 должностных лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на сумму более 130 тыс. грн;

в соответствии с предписаниями и решениями обязано вернуть потребителям 3,2 млн грн.

Показательный пример — город Николаев. По результатам проверок, проведенных на основании многочисленных обращений граждан относительно неправомерного применения тарифа, один из поставщиков услуг осуществил перерасчеты жителям города на сумму более 53 млн грн.

Это очень хорошо, что наконец взялись за этот вопрос, но когда начнутся перерасчеты платежек за все эти годы незаконных начислений?

Кто понесет уголовную ответственность за весь этот беспредел в тарифной политике????

