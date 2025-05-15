Распил бюджета вместо ЖКХ для людей: чем закончилась реформа коммунальной сферы в Украине

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Как таковой реформы ЖКХ не произошло. Прикрываясь европейскими лозунгами, правящая власть на тот момент приняла законодательную базу в пользу монополистов и органов местного самоуправления, забыв полностью о потребителях и собственниках жилья. Все эти законы об особенностях осуществления права собственности, о ЖКУ и все остальное есть, это имитация бурной деятельности, где нет места простому украинцу.

Реформа управления многоквартирными домами под видом формирования института ответственного собственника и создания ОСМД полностью провалилась. Особенно это видно на фоне 1000 ОСМД, созданных в Киеве среди 11430 многоквартирных домов, то есть менее 10%, и это при том огромном финансировании последних лет.

Да и как показывает практика, в программах модернизации жилых домов принимали участие не более 3,5% домов.

Путь перекладывания на потребителей капитальных ремонтов — это дорога в никуда, о чем я неоднократно предупреждал, но слышат ли нас монополисты? Конечно нет, это вопрос риторический, а привел он только к миллиардным долгам за коммуналку и более ни к чему.

Вместо того чтобы массово установить в многоквартирных домах ИТП для уменьшения платежек на тепло и провести тире закончить установку счетчиков на всех уровнях, идет дерибан бюджетных средств на установку СЭС на крышах и стенах многоэтажек.

Вот в этом и есть вся реформа ЖКХ, которая позволяет всем участникам бездумно пилить бюджетные средства.

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