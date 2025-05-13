Некоторые украинцы смогут не платить за коммуналку: условия

Украинцев, чье жилье было разрушено или серьезно повреждено из-за боевых действий, террористических актов или диверсии, временно освободят от уплаты за коммунальные услуги и управление домом. Это освобождение будет действовать во время военного положения и еще год после его завершения, при условии подтверждения повреждений актами комиссии.

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Об этом говорится в законопроекте №13155, который Верховная Рада Украины приняла за основу во вторник, 13 мая. Решение было поддержано 271 народным депутатом при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект имеет целью освободить владельцев жилья, поврежденного в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, от обязанности оплачивать коммунальные услуги, которые не предоставляются. Многие квартиры, дома и отдельные помещения стали непригодными для проживания, однако люди все равно получают счета за "коммуналку".

Детали законопроекта №13155

Этот закон будет касаться владельцев не только квартир, но и нежилых помещений и мест общего пользования.

Новые нормы предусматривают:

отсутствие начисления платы за управление многоквартирным домом в случае повреждения или уничтожения объекта жилья;

освобождение от уплаты в течение всего периода военного положения и еще год после его завершения;

фиксацию даты повреждения и восстановления жилья через акты комиссионного обследования, что будет основой для приостановления или возобновления начислений.

Также указано, что жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) получат право самостоятельно принимать решение об изменении размера взносов или полного освобождения владельцев разрушенного имущества от уплаты.

Напомним, некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из таких льгот является 25% скидки для определенных социальных групп.

Также сообщалось, что в Украине некоторые пенсионеры могут оплачивать коммунальные услуги по льготным условиям. Такими услугами могут воспользоваться представители определенных профессий.