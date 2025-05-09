Некоторые украинцы имеют право на 25% скидку на коммуналку: кому доступны льготы

В Украине определённые категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, одна из особых социальных групп имеет право на получение 25-процентной скидки.

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Об этом говорится в законе № 2195-IV "О социальной защите детей войны".

В соответствии с законодательством, граждане, имеющие статус "дети войны", могут рассчитывать на скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, однако существуют определённые ограничения.

"Ребенок войны — лицо, которое является гражданином Украины и которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет", — говорится в документе.

Льготы распространяются на оплату всех коммунальных услуг, за исключением услуги по управлению многоквартирным домом. Скидка предоставляется только одному человеку — "ребенку войны", без учета других членов семьи, совместно проживающих с ним.

Получить такую льготу могут лишь граждане с низким доходом, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2025 году этот порог составляет 4,24 тыс. грн. Доход рассчитывается как средний совокупный месячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека.

В случае подтверждения в Пенсионном фонде уровня дохода, не превышающего установленного лимита, льготу установят на целый год.

Для исчисления совокупного дохода принимают во внимание;

пенсию;

зарплату;

денежное обеспечение;

стипендию;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице и другие выплаты;

соцпомощь (при некоторых условиях).

Гражданин должен лично обратиться за предоставлением льготы на оплату коммунальных услуг в ПФУ. Для того, чтобы получить скидку, нужно предоставить некоторые документы:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг;

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние полгода;

справку из Налоговой службы о доходах и налогах (если нет дохода);

декларацию о доходах семьи льготника, кроме семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, имеющих соцпомощь.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.