Некоторые украинцы имеют право на 25% скидку на коммуналку: кому доступны льготы
В Украине определённые категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, одна из особых социальных групп имеет право на получение 25-процентной скидки.
Об этом говорится в законе № 2195-IV "О социальной защите детей войны".
В соответствии с законодательством, граждане, имеющие статус "дети войны", могут рассчитывать на скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, однако существуют определённые ограничения.
"Ребенок войны — лицо, которое является гражданином Украины и которому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет", — говорится в документе.
Льготы распространяются на оплату всех коммунальных услуг, за исключением услуги по управлению многоквартирным домом. Скидка предоставляется только одному человеку — "ребенку войны", без учета других членов семьи, совместно проживающих с ним.
Получить такую льготу могут лишь граждане с низким доходом, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2025 году этот порог составляет 4,24 тыс. грн. Доход рассчитывается как средний совокупный месячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека.
В случае подтверждения в Пенсионном фонде уровня дохода, не превышающего установленного лимита, льготу установят на целый год.
Для исчисления совокупного дохода принимают во внимание;
- пенсию;
- зарплату;
- денежное обеспечение;
- стипендию;
- доходы от бизнеса;
- пособие по безработице и другие выплаты;
- соцпомощь (при некоторых условиях).
Гражданин должен лично обратиться за предоставлением льготы на оплату коммунальных услуг в ПФУ. Для того, чтобы получить скидку, нужно предоставить некоторые документы:
- заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
- заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг;
- копию паспорта;
- копию идентификационного кода;
- копию трудовой книжки;
- справку о доходах за последние полгода;
- справку из Налоговой службы о доходах и налогах (если нет дохода);
- декларацию о доходах семьи льготника, кроме семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, имеющих соцпомощь.
Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.
Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.