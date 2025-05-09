Деякі українці мають право на 25% знижку на комуналку: кому доступні пільги

В Україні певні категорії громадян можуть розраховувати на пільги під час оплати житлово-комунальних послуг. Так, одна з особливих соціальних груп має право на отримання 25-відсоткової знижки.

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Про це йдеться в законі № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни".

Відповідно до законодавства, громадяни, які мають статус "діти війни", можуть розраховувати на знижку під час оплати житлово-комунальних послуг, однак існують певні обмеження.

"Дитина війни — особа, яка є громадянином України і якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше ніж 18 років", — ідеться в документі.

Пільги поширюються на оплату всіх комунальних послуг, за винятком послуги з управління багатоквартирним будинком. Знижка надається тільки одній людині — "дитині війни", без урахування інших членів сім'ї, які спільно проживають із нею.

Отримати таку пільгу можуть лише громадяни з низьким доходом, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році цей поріг становить 4,24 тис. грн. Дохід розраховується як середній сукупний місячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу.

У разі підтвердження в Пенсійному фонді рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту, пільгу встановлять на цілий рік.

Для обчислення сукупного доходу беруть до уваги;

пенсію;

зарплату;

грошове забезпечення;

стипендію;

доходи від бізнесу;

допомогу з безробіття та інші виплати;

соцдопомогу (за деяких умов).

Громадянин має особисто звернутися за наданням пільги на оплату комунальних послуг до ПФУ. Для того, щоб отримати знижку, потрібно надати деякі документи:

заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні півроку;

довідку з Податкової служби про доходи та податки (якщо немає доходу);

декларацію про доходи сім'ї пільговика, окрім сімей, які складаються тільки з непрацездатних осіб, що мають соцдопомогу.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.