Деякі українці зможуть не платити за комуналку: умови

Українців, чиє житло було зруйновано або серйозно пошкоджено через бойові дії, терористичні акти або диверсії, тимчасово звільнять від сплати за комунальні послуги та управління будинком. Це звільнення діятиме під час воєнного стану та ще рік після його завершення, за умови підтвердження пошкоджень актами комісії.

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Про це йдеться в законопроєкті №13155, який Верховна Рада України прийняла за основу у вівторок, 13 травня. Рішення було підтримано 271 народним депутатом при мінімально необхідних 226 голосах.

Законопроєкт має на меті звільнити власників житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, від обов'язку оплачувати комунальні послуги, які не надаються. Багато квартир, будинків та окремих приміщень стали непридатними для проживання, однак люди все одно отримують рахунки за "комуналку".

Деталі законопроєкту №13155

Цей закон стосуватиметься власників не лише квартир, а й нежитлових приміщень та місць загального користування.

Нові норми передбачають:

відсутність нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку пошкодження або знищення об'єкта житла;

звільнення від сплати протягом всього періоду воєнного стану та ще рік після його завершення;

фіксацію дати пошкодження та відновлення житла через акти комісійного обстеження, що буде основою для призупинення або поновлення нарахувань.

Також зазначено, що житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримають право самостійно ухвалювати рішення щодо зміни розміру внесків або повного звільнення власників зруйнованого майна від сплати.

Нагадаємо, деякі категорії громадян можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Однією з таких пільг є 25% знижки для певних соціальних груп.

Також повідомлялося, що в Україні деякі пенсіонери можуть оплачувати комунальні послуги за пільговими умовами. Такими послугами можуть скористатися представники певних професій.