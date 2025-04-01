Водный коллапс в Ровно: распространится ли коммунальная катастрофа на всю Украину

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В апреле "Ровноооблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы.

А это означает, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

В апреле КП "Ровнооблводоканал" планирует подавать воду с пониженным давлением в определенные часы. Это вызвано финансовыми трудностями предприятия, ростом долгов за электроэнергию и отсутствием должной поддержки со стороны областной власти.

Несмотря на критичность ситуации, местные власти не принимают действенных мер для ее решения, что может привести к ухудшению условий жизни жителей и созданию санитарно-эпидемиологических угроз. Вместо оперативного поиска решений и привлечения дополнительных средств, чиновники демонстрируют равнодушие и отсутствие четкой стратегии.

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В Ровно часть жителей будут без воды в определенные часы: в водоканале объяснили причину

Есть огромные вопросы к руководству "Ровнооблводоканала" и руководству областного совета, как они допустили предприятие критической инфраструктуры к таким долгам, а задолженность за электроэнергию составляет 70 млн гривен, задолженность за очистку воды составляет 40 млн гривен.

Почему-то в Полтаве, Лубнах и многих других городах местная и областная власть понимает, к чему это может привести, и выделяет средства из бюджета на компенсацию разницы стоимости электроэнергии, которая не заложена в тариф, а в Ровно этого почему-то не делают и оставляют потребителей вообще без воды.

При том делают это в условиях войны против Российской Федерации, не задумываясь над последствиями.

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