Водний колапс у Рівному: чи пошириться комунальна катастрофа на всю Україну

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У квітні "Рівнеоблводоканал" готується до подання води із пониженим тиском в окремі години.

А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

У квітні КП "Рівнеоблводоканал" планує подавати воду із пониженим тиском у визначені години. Це викликано фінансовими труднощами підприємства, зростанням боргів за електроенергію та відсутністю належної підтримки з боку обласної влади.

Попри критичність ситуації, місцева влада не вживає дієвих заходів для її вирішення, що може призвести до погіршення умов життя мешканців та створення санітарно-епідеміологічних загроз. Замість оперативного пошуку рішень та залучення додаткових коштів, чиновники демонструють байдужість та відсутність чіткої стратегії.

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Є величезні питання до керівництва "Рівнеоблводоканалу" та керівництва обласної ради, як вони допустили підприємство критичної інфраструктури до таких боргів, а заборгованість за електроенергію складає 70 млн гривень, заборгованість за очищення води складає 40 млн гривень.

Чомусь в Полтаві, Лубнах та багатьох інших містах місцева та обласна влада розуміє, до чого це може привести, і виділяє кошти з бюджету на компенсацію різниці вартості електроенергії, яка не закладена в тариф, а в Рівному цього чомусь не роблять і залишають споживачів узагалі без води.

При тому роблять це в умовах війни проти Російської Федерації, не замислюючись над наслідками.

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