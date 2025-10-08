Кабмин принял решение по тарифам на газ для украинцев

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство продлило фиксированные тарифы на природный газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года. Решение принято для обеспечения энергетической стабильности страны в условиях военного положения.

Related video

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство продлило действие специальных обязательств для участников рынка природного газа, чтобы гарантировать стабильные тарифы во время отопительного сезона. Согласно принятому решению, фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений будет оставаться неизменной до 31 марта 2026 года.

По словам Свириденко, главной целью правительства является обеспечение украинцев стабильностью в зимний период, несмотря на усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеем новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике", — подчеркнула премьер-министр.

Она отметила, что правительство стремится пройти отопительный сезон, несмотря на все трудности военного положения, и гарантировать гражданам свет, тепло и предсказуемые тарифы.

"Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы", — сказала Свириденко.

Согласно правительственному решению, фиксированная цена на природный газ для населения составит 7 тысяч 420 грн за 1 тысячу куб. м (с НДС), а для бюджетных учреждений — 16 тысяч 390 грн за 1 тысячу куб. м (с НДС).

Напомним, в 2022-2023 годах правительство Украины уже вводило фиксированные цены на газ для населения, чтобы избежать резкого роста тарифов во время войны. Нынешнее продолжение программы должно обеспечить предсказуемость расходов на энергоресурсы и поддержать домохозяйства и социальные учреждения в условиях нестабильности.

Как сообщал Фокус, о решении по сохранению тарифов на газ в Украине для бытовых потребителей президент Владимир Зеленский заявил после совещания со Свириденко 7 октября.

Фокус также писал, что ЕС полностью отказывается от нефти и газа из России.