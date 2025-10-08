ЕС полностью отказывается от нефти и газа из России: назван "дедлайн"

Европейский Союз сделал еще один шаг к окончательному разрыву энергетической зависимости от России. Послы стран-членов ЕС согласовали продолжение реализации плана Еврокомиссии, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года.

Соответствующее решение было принято 8 октября на закрытом заседании в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Это решение позволило преодолеть первый политический барьер на пути принятия закона. Уже 20 октября проект будет рассмотрен правительствами стран ЕС, после чего его вынесут на утверждение парламента.

По данным дипломатов, большинство государств блока поддержали инициативу Еврокомиссии. Сопротивление выразили только Венгрия и Словакия, традиционно сохраняющие тесные энергетические связи с Россией. Впрочем, ожидается, что даже, несмотря на их критику, закон будет принят.

Параллельно продолжаются технические переговоры по деталям документа. Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается требование о проверке импортируемого сжиженного газа (СПГ) — чтобы убедиться, что у него нет российского происхождения. Франция и Италия предлагают осуществлять либо предварительное согласование поставок, либо контроль уже при прибытии газа в европейские порты.

Согласно плану:

с января 2026 г. будет запрещено заключать новые контракты на импорт российского газа;

с июня 2026 – прекратится действие краткосрочных соглашений;

а с января 2028 года Европа полностью откажется от долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей из РФ.

В частности, Венгрия и Словакия должны разработать собственные национальные стратегии для поэтапного отказа от российских энергоресурсов до 2028 года.

Еврокомиссия активизировала усилия в этом направлении под давлением Соединенных Штатов. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС системно продвигается к полной энергетической независимости от Москвы.

Для окончательного принятия закона необходима поддержка так называемого "квалифицированного большинства", по меньшей мере, 55% стран-членов ЕС. После этого документ должен быть согласован с Европарламентом.

