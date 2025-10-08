ЄС повністю відмовляється від нафти і газу з Росії: названо "дедлайн"

Європейський Союз зробив ще один крок до остаточного розриву енергетичної залежності від Росії. Посли країн-членів ЄС погодили продовження реалізації плану Єврокомісії, що передбачає повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 2028 року.

Related video

Відповідне рішення було ухвалено 8 жовтня на закритому засіданні в Брюсселі. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення дало змогу подолати перший політичний бар'єр на шляху ухвалення закону. Уже 20 жовтня проєкт розглянуть уряди країн ЄС, після чого його винесуть на затвердження парламенту.

За даними дипломатів, більшість держав блоку підтримали ініціативу Єврокомісії. Опір висловили тільки Угорщина і Словаччина, які традиційно зберігають тісні енергетичні зв'язки з Росією. Утім, очікується, що навіть, незважаючи на їхню критику, закон буде ухвалено.

Паралельно тривають технічні переговори щодо деталей документа. Одним із найбільш дискусійних питань залишається вимога про перевірку імпортованого скрапленого газу (СПГ) — щоб переконатися, що він не має російського походження. Франція та Італія пропонують здійснювати або попереднє узгодження поставок, або контроль уже під час прибуття газу в європейські порти.

Згідно з планом:

із січня 2026 р. буде заборонено укладати нові контракти на імпорт російського газу;

з червня 2026 року — припиниться дія короткострокових угод;

а з січня 2028 року Європа повністю відмовиться від довгострокових контрактів на постачання енергоносіїв із РФ.

Зокрема, Угорщина та Словаччина мають розробити власні національні стратегії для поетапної відмови від російських енергоресурсів до 2028 року.

Єврокомісія активізувала зусилля в цьому напрямку під тиском Сполучених Штатів. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС системно просувається до повної енергетичної незалежності від Москви.

Для остаточного ухвалення закону необхідна підтримка так званої "кваліфікованої більшості", щонайменше, 55% країн-членів ЄС. Після цього документ має бути погоджений з Європарламентом.

Нагадаємо, ударні дрони вдень 24 вересня відвідували місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, базу Чорноморського флоту. За оцінками губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, місто зазнало "жахливої атаки".

Російські ЗМІ повідомляли про знищення "п'яти українських безекіпажних катерів" під час атаки на Новоросійськ. Очевидці повідомляли про влучання по портовій інфраструктурі.