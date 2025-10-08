Кабмін ухвалив рішення щодо тарифів на газ для українців

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд продовжив фіксовані тарифи на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року. Рішення ухвалене для забезпечення енергетичної стабільності країни в умовах воєнного стану.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, уряд продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу, щоб гарантувати стабільні тарифи під час опалювального сезону. Відповідно до ухваленого рішення, фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишатиметься незмінною до 31 березня 2026 року.

За словами Свириденко, головною метою уряду є забезпечення українців стабільністю у зимовий період, попри посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, маємо нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці", — наголосила прем’єр-міністерка.

Вона зазначила, що уряд прагне пройти опалювальний сезон, попри всі труднощі воєнного стану, та гарантувати громадянам світло, тепло й передбачувані тарифи.

"Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", — сказала Свириденко.

Відповідно до урядового рішення, фіксована ціна на природний газ для населення становитиме 7 тисяч 420 грн за 1 тисячу куб. м (з ПДВ), а для бюджетних установ — 16 тисяч 390 грн за 1 тисячу куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, у 2022—2023 роках уряд України вже запроваджував фіксовані ціни на газ для населення, щоб уникнути різкого зростання тарифів під час війни. Цьогорічне продовження програми має забезпечити передбачуваність витрат на енергоресурси та підтримати домогосподарства й соціальні установи в умовах нестабільності.

