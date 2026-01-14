Миллиарды в никуда: почему локальные ТЭЦ и биокотлы не спасут от отключений

Децентрализованная энергетика: почему красивые лозунги не греют батареи

В Украине сегодня много говорят о необходимости децентрализованной генерации электроэнергии и тепла. Война, удары по ТЭС и подстанциям, риск блэкаутов — все это делает идею распределенной энергетики логичной. Но между лозунгами Кабмина и реальной возможностью подать тепло в дома лежит пропасть из технических, финансовых и логистических проблем.

1. Сети, которые не готовы принять генерацию

Главная проблема — электросети. Украинские распределительные сети строились как односторонние: от крупных ТЭС и АЭС к потребителю. Они не рассчитаны на массовое подключение тысяч локальных генераторов.

Сегодня большинство регионов физически не может принять новую генерацию:

трансформаторы перегружены;

линии изношены;

релейная защита не адаптирована к реверсным потокам.

В итоге инвестор, который построил газовую или биоТЭЦ, получает от облэнерго ответ: "Технической возможности присоединения нет". И на этом проект заканчивается.

2. Теплогенерация без теплосетей — это ерунда

Для тепла проблема еще хуже. Котельную или мини-ТЭЦ можно построить, но:

теплосети изношены на 60–80%;

потери тепла доходят до 30–40%;

пропускная способность часто не соответствует новым мощностям.

В результате можно иметь современную котельную — и невозможность физически доставить тепло к потребителю.

3. Биоэнергетика упирается в логистику

Биомасса и пеллеты подаются как "золотой шар" для регионов. Но здесь реальность еще более жесткая.

Пеллеты и щепа — это не газ по трубе. Это грузовики, склады, дороги и расстояния. Экономически оправданная перевозка биотоплива — 50–70 км максимум. Дальше топливо становится золотым.

Во многих регионах:

нет достаточных объемов сырья;

нет складов для хранения;

нет стабильных поставщиков.

В результате котельная есть, а топлива — нет или оно вдвое дороже газа.

4. Газовая генерация упирается в лимиты и трубы

Малые газовые ТЭЦ — еще один популярный рецепт. Но газовые сети в городах и громадах:

часто не имеют резерва давления;

не рассчитаны на дополнительное промышленное потребление;

требуют дорогостоящих реконструкций ГРП и газопроводов.

То есть даже если деньги на установку есть, подключить ее к газу часто физически невозможно, или это стоит больше, чем сама станция.

5. Кадры, которых не существует

Децентрализованная энергетика — это тысячи объектов, которые надо:

обслуживать;

ремонтировать;

управлять ими в режиме 24/7.

Но энергетиков, теплотехников, автоматики катастрофически не хватает. Людей или мобилизовали, или они уехали. Система, которая должна была бы быть гибкой, становится хрупкой.

6. Главная проблема — отсутствие системного плана

В Украине децентрализацию пытаются строить не как систему, а как набор случайных проектов:

здесь дали грант;

здесь купили когенератор;

здесь поставили биокотел.

Без баланса сетей, без топливной логистики, без тепловых схем городов.

Это не энергетическая стратегия. Это энергетический хаос.

Заключение

Децентрализованная генерация Украине нужна. Но сегодня ее пытаются внедрять в инфраструктуре, которая к этому не готова.

Без модернизации сетей, без реальной тепловой логистики, без планирования и кадров — миллиарды гривен просто превратятся в металл и бетон, которые не дают ни света, ни тепла.

Внедрение новой инфраструктуры — это миллиарды, десятки миллиардов гривен инвестиций, которые лягут бременем в себестоимость тарифов, а их уже на сегодняшний день население не готово платить.

И это все — главные риски энергетической политики страны в условиях войны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

