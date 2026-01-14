Миллиарды в никуда: почему локальные ТЭЦ и биокотлы не спасут от отключений
Децентрализованная генерация кажется выходом из энергетического тупика, в который загнала Украину война. На самом деле все не так просто — эксперт рынка Олег Попенко видит 6 препятствий на пути к этой цели и утверждает, что без четкого и просчитанного плана это будет пустая трата денег.
Децентрализованная энергетика: почему красивые лозунги не греют батареи
В Украине сегодня много говорят о необходимости децентрализованной генерации электроэнергии и тепла. Война, удары по ТЭС и подстанциям, риск блэкаутов — все это делает идею распределенной энергетики логичной. Но между лозунгами Кабмина и реальной возможностью подать тепло в дома лежит пропасть из технических, финансовых и логистических проблем.
1. Сети, которые не готовы принять генерацию
Главная проблема — электросети. Украинские распределительные сети строились как односторонние: от крупных ТЭС и АЭС к потребителю. Они не рассчитаны на массовое подключение тысяч локальных генераторов.
Сегодня большинство регионов физически не может принять новую генерацию:
- трансформаторы перегружены;
- линии изношены;
- релейная защита не адаптирована к реверсным потокам.
В итоге инвестор, который построил газовую или биоТЭЦ, получает от облэнерго ответ: "Технической возможности присоединения нет". И на этом проект заканчивается.
2. Теплогенерация без теплосетей — это ерунда
Для тепла проблема еще хуже. Котельную или мини-ТЭЦ можно построить, но:
- теплосети изношены на 60–80%;
- потери тепла доходят до 30–40%;
- пропускная способность часто не соответствует новым мощностям.
В результате можно иметь современную котельную — и невозможность физически доставить тепло к потребителю.
3. Биоэнергетика упирается в логистику
Биомасса и пеллеты подаются как "золотой шар" для регионов. Но здесь реальность еще более жесткая.
Пеллеты и щепа — это не газ по трубе. Это грузовики, склады, дороги и расстояния. Экономически оправданная перевозка биотоплива — 50–70 км максимум. Дальше топливо становится золотым.
Во многих регионах:
- нет достаточных объемов сырья;
- нет складов для хранения;
- нет стабильных поставщиков.
В результате котельная есть, а топлива — нет или оно вдвое дороже газа.Важно
4. Газовая генерация упирается в лимиты и трубы
Малые газовые ТЭЦ — еще один популярный рецепт. Но газовые сети в городах и громадах:
- часто не имеют резерва давления;
- не рассчитаны на дополнительное промышленное потребление;
- требуют дорогостоящих реконструкций ГРП и газопроводов.
То есть даже если деньги на установку есть, подключить ее к газу часто физически невозможно, или это стоит больше, чем сама станция.
5. Кадры, которых не существует
Децентрализованная энергетика — это тысячи объектов, которые надо:
- обслуживать;
- ремонтировать;
- управлять ими в режиме 24/7.
Но энергетиков, теплотехников, автоматики катастрофически не хватает. Людей или мобилизовали, или они уехали. Система, которая должна была бы быть гибкой, становится хрупкой.
6. Главная проблема — отсутствие системного плана
В Украине децентрализацию пытаются строить не как систему, а как набор случайных проектов:
- здесь дали грант;
- здесь купили когенератор;
- здесь поставили биокотел.
Без баланса сетей, без топливной логистики, без тепловых схем городов.
Это не энергетическая стратегия. Это энергетический хаос.
Заключение
Децентрализованная генерация Украине нужна. Но сегодня ее пытаются внедрять в инфраструктуре, которая к этому не готова.
Без модернизации сетей, без реальной тепловой логистики, без планирования и кадров — миллиарды гривен просто превратятся в металл и бетон, которые не дают ни света, ни тепла.
Внедрение новой инфраструктуры — это миллиарды, десятки миллиардов гривен инвестиций, которые лягут бременем в себестоимость тарифов, а их уже на сегодняшний день население не готово платить.
И это все — главные риски энергетической политики страны в условиях войны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.