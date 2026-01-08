Залог возрождения Украины: почему Запорожскую АЭС нельзя уступать в мирных переговорах

Запорожская АЭС: почему борьба за станцию — это борьба за экономическое будущее Украины

Один из самых острых и одновременно наименее проговоренных вопросов в мирных переговорах — судьба Запорожской атомной электростанции. Формально речь идет о безопасности, контроле и международных гарантиях. Но за этими словами стоит куда более циничная и одновременно определяющая реальность: ЗАЭС — это актив стоимостью десятки миллиардов долларов, который способен определить экономическую модель послевоенной Украины.

Россия хочет оставить станцию под своим контролем. Украина предлагает модель совместного управления с США. И каждая из сторон прекрасно понимает: кто владеет ЗАЭС — тот владеет энергетическим сердцем региона.

Відео дня

ЗАЭС — это не "объект инфраструктуры". Это 50 миллиардов долларов.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Если представить, что сегодня нужно построить аналогичную с нуля, ее стоимость составит примерно 50 миллиардов долларов.

Мировая формула проста: > 8–10 тысяч долларов за 1 кВт установленной мощности.

ЗАЭС имеет около 6 000 МВт, то есть 6 миллионов киловатт. Умножаем — и получаем астрономическую сумму, которую Украина в условиях войны и разрушений не сможет воссоздать десятилетиями.

То есть станция уже сегодня — это подарок истории, который либо станет фундаментом восстановления страны, либо превратится в источник доходов для сторонних игроков.

180 миллиардов гривен в год — реальная цена ЗАЭС.

Важно

"Без участия Украины": Путин заявил, что обсуждает с США совместное управление Запорожской АЭС

В 2021 году, до оккупации, Запорожская АЭС выработала 34 ТВт-ч электроэнергии. Если пересчитать это по ценам 2025 года, то получится примерно: > ≈ 180 миллиардов гривен ежегодно.

Это:

больше, чем годовой бюджет большинства украинских областей;

больше, чем Украина получает от многих международных программ;

и соизмеримо с расходами на часть сектора обороны.

Фактически, одна станция может:

финансировать восстановление промышленности;

снижать тарифы;

давать дешевую электроэнергию для металлургии, химии, машиностроения;

и замещать импорт энергии, который высасывает валюту из страны.

Почему США так заинтересованы?

Предложение "совместного управления" с США — это не про благотворительность. Для американских финансово-технологических групп ЗАЭС — это гарантированные гигаватты дешево.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно