Залог возрождения Украины: почему Запорожскую АЭС нельзя уступать в мирных переговорах

Запорожская АЭС: почему борьба за станцию — это борьба за экономическое будущее Украины
Один из самых острых и одновременно наименее проговоренных вопросов в мирных переговорах — судьба Запорожской атомной электростанции. Формально речь идет о безопасности, контроле и международных гарантиях. Но за этими словами стоит куда более циничная и одновременно определяющая реальность: ЗАЭС — это актив стоимостью десятки миллиардов долларов, который способен определить экономическую модель послевоенной Украины.
Россия хочет оставить станцию под своим контролем. Украина предлагает модель совместного управления с США. И каждая из сторон прекрасно понимает: кто владеет ЗАЭС — тот владеет энергетическим сердцем региона.
ЗАЭС — это не "объект инфраструктуры". Это 50 миллиардов долларов.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Если представить, что сегодня нужно построить аналогичную с нуля, ее стоимость составит примерно 50 миллиардов долларов.
Мировая формула проста: > 8–10 тысяч долларов за 1 кВт установленной мощности.
ЗАЭС имеет около 6 000 МВт, то есть 6 миллионов киловатт. Умножаем — и получаем астрономическую сумму, которую Украина в условиях войны и разрушений не сможет воссоздать десятилетиями.
То есть станция уже сегодня — это подарок истории, который либо станет фундаментом восстановления страны, либо превратится в источник доходов для сторонних игроков.
180 миллиардов гривен в год — реальная цена ЗАЭС.
В 2021 году, до оккупации, Запорожская АЭС выработала 34 ТВт-ч электроэнергии. Если пересчитать это по ценам 2025 года, то получится примерно: > ≈ 180 миллиардов гривен ежегодно.
Это:
- больше, чем годовой бюджет большинства украинских областей;
- больше, чем Украина получает от многих международных программ;
- и соизмеримо с расходами на часть сектора обороны.
Фактически, одна станция может:
- финансировать восстановление промышленности;
- снижать тарифы;
- давать дешевую электроэнергию для металлургии, химии, машиностроения;
- и замещать импорт энергии, который высасывает валюту из страны.
Почему США так заинтересованы?
Предложение "совместного управления" с США — это не про благотворительность. Для американских финансово-технологических групп ЗАЭС — это гарантированные гигаватты дешево.
