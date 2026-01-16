Трагедии во время блэкаута: почему люди гибнут от генераторов и что должно сделать государство

Смерть в собственной квартире. Почему генераторы убивают и почему об этом молчат.

В Киеве произошла трагедия, которая должна стать холодным душем для всей страны. Молодая женщина и ее родители погибли в собственной квартире. Причина — газовый генератор, который семья использовала для обогрева и электроснабжения во время отключений.

Это не был пожар.

Не было взрыва.

Это была тихая смерть от газов, которые не имеют запаха и не оставляют шанса проснуться.

Генератор работал на балконе. Дверь на балкон была открыта. Семья легла спать — и больше не проснулась.

То, что убивает без звука

Любой газовый или бензиновый генератор производит смертельно опасные выхлопные газы. В закрытом или полузакрытом пространстве они накапливаются очень быстро — даже если есть открытое окно или дверь.

Балкон в многоэтажке — это не улица.

Это ловушка.

Газовые выхлопы заходят в квартиру, вытесняют воздух — и человек просто засыпает навсегда.

Без крика. Без боли. Без шанса спастись.

Почему об этом не говорят власти и поставщики

После массовых отключений света генераторы стали "спасательным кругом" для тысяч семей. Но вместе с ними в дома пришла реальная угроза массовой смертности, о которой..:

не предупреждают продавцы,

не объясняют коммунальные службы,

не информирует государство.

Людям продают технику выживания — но не объясняют, что она может убить.

Это уже не единичный случай. Подобные трагедии фиксируются по всей Украине. Просто не все попадают в новости. Часто пишут: "внезапная смерть", "отравление", "несчастный случай".

Но причина одна — неправильное использование генераторов в квартирах и домах.

Что должно сделать государство немедленно

После этой трагедии государство обязано:

Запретить использование любых генераторов в квартирах, на балконах и в подъездах. Ввести обязательные предупредительные надписи на всех генераторах. Запустить национальную информационную кампанию. Наказать продавцов, которые не предупреждают покупателей о смертельных рисках.

Иначе это будет не трагедия — это будет массовое молчаливое убийство во время блэкаутов.

Мы должны говорить об этом сейчас.

Эта семья не была неосторожной. Они просто хотели тепла и света. И государство не предупредило их, что за это можно заплатить жизнью.

Это должно стать последним таким случаем.

Но для этого — правду нужно говорить вслух.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

