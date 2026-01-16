Трагедии во время блэкаута: почему люди гибнут от генераторов и что должно сделать государство
Генераторы, которые спасают от холода, могут стать смертельно опасными, предупреждает эксперт коммунального рынка Олег Попенко. Он приводит в пример недавнюю резонансную историю, когда от выхлопных газов погибла целая семья — люди просто уснули и не проснулись...
Смерть в собственной квартире. Почему генераторы убивают и почему об этом молчат.
В Киеве произошла трагедия, которая должна стать холодным душем для всей страны. Молодая женщина и ее родители погибли в собственной квартире. Причина — газовый генератор, который семья использовала для обогрева и электроснабжения во время отключений.
Это не был пожар.
Не было взрыва.
Это была тихая смерть от газов, которые не имеют запаха и не оставляют шанса проснуться.
Генератор работал на балконе. Дверь на балкон была открыта. Семья легла спать — и больше не проснулась.
То, что убивает без звука
Любой газовый или бензиновый генератор производит смертельно опасные выхлопные газы. В закрытом или полузакрытом пространстве они накапливаются очень быстро — даже если есть открытое окно или дверь.
Балкон в многоэтажке — это не улица.
Это ловушка.
Газовые выхлопы заходят в квартиру, вытесняют воздух — и человек просто засыпает навсегда.
Без крика. Без боли. Без шанса спастись.
Почему об этом не говорят власти и поставщики
После массовых отключений света генераторы стали "спасательным кругом" для тысяч семей. Но вместе с ними в дома пришла реальная угроза массовой смертности, о которой..:
- не предупреждают продавцы,
- не объясняют коммунальные службы,
- не информирует государство.
Людям продают технику выживания — но не объясняют, что она может убить.
Это уже не единичный случай. Подобные трагедии фиксируются по всей Украине. Просто не все попадают в новости. Часто пишут: "внезапная смерть", "отравление", "несчастный случай".
Но причина одна — неправильное использование генераторов в квартирах и домах.
Что должно сделать государство немедленно
После этой трагедии государство обязано:
- Запретить использование любых генераторов в квартирах, на балконах и в подъездах.
- Ввести обязательные предупредительные надписи на всех генераторах.
- Запустить национальную информационную кампанию.
- Наказать продавцов, которые не предупреждают покупателей о смертельных рисках.
Иначе это будет не трагедия — это будет массовое молчаливое убийство во время блэкаутов.
Мы должны говорить об этом сейчас.
Эта семья не была неосторожной. Они просто хотели тепла и света. И государство не предупредило их, что за это можно заплатить жизнью.
Это должно стать последним таким случаем.
Но для этого — правду нужно говорить вслух.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.