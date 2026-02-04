Поддержите нас UA
Жизнь после слива: 10 критических действий, чтобы квартира пережила морозы

Мороз не прощает халатности, предупреждает эксперт в коммунальной сфере Олег Попенко. Он предлагает несколько советов на случай слива воды из труб в вашем доме и длительных отключений тепла — то, что мало кто делает, но сделать стоит каждому, если вы не хотите прорывов и других неприятностей.

Олег Попенко
Эксперт по жкх, тарифам и вопросам коммунального хозяйства.
За отоплением в доме нужно следить постоянно и внимательно
За отоплением в доме нужно следить постоянно и внимательно

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ и при длительном отсутствии тепла в доме.

Важно

После слива теплоносителя дом не защищен от мороза. Теперь ответственность — и на управлении, и на каждом жильце.

В КВАРТИРЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО

1. Слейте воду из всего, что может замерзнуть:

  • бойлер;
  • стиральная машина;
  • посудомойка;
  • фильтры воды;
  • гибкие шланги.

Даже 100–200 мл воды = разорванная техника.

2. Защитите канализацию: унитаз, сифоны, трапы ➜ залить незамерзающую жидкость (антифриз, спирт, спецсредство). Вода в сифонах = лед = трещины и запахи.

3. Перекройте воду в квартире — холодную, горячую (если есть). Даже если "все уже слито" — перекройте.

4. Откройте межкомнатные двери, чтобы:

  • температура выравнивалась;
  • не было "холодных карманов".
КАК СОХРАНИТЬ КВАРТИРУ ПРИ МОРОЗЕ

Окна и балконы:

  • плотно закрыты;
  • щели заклеены;
  • балконные двери — проверены.

Наружные стены:

  • при возможности: мебель не вплотную;
  • минимальная циркуляция воздуха.

Электричество (если появляется):

  • НЕ включать все сразу;
  • без обогревателей без присмотра;
  • удлинители — только исправные.

ЕСЛИ ВЫЕЗЖАЕТЕ ИЗ КВАРТИРЫ

Перед отъездом:

  • перекрытые краны;
  • слита вода из техники;
  • ничего не подключено к розеткам;
  • соседи/управляющий знают, что вас нет.

КОГДА ТЕПЛО ВЕРНЕТСЯ

Самый опасный момент

НЕМЕДЛЕННО:

  • проверить батареи;
  • осмотреть стояки;
  • посмотреть на пол возле труб, капает = сразу звонить управляющему.

Не "потом", не "само высохнет".

ГЛАВНОЕ

Мороз не прощает халатности. Прорыв всегда дороже профилактики.

