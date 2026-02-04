Жизнь после слива: 10 критических действий, чтобы квартира пережила морозы
Мороз не прощает халатности, предупреждает эксперт в коммунальной сфере Олег Попенко. Он предлагает несколько советов на случай слива воды из труб в вашем доме и длительных отключений тепла — то, что мало кто делает, но сделать стоит каждому, если вы не хотите прорывов и других неприятностей.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ и при длительном отсутствии тепла в доме.
Важно
После слива теплоносителя дом не защищен от мороза. Теперь ответственность — и на управлении, и на каждом жильце.
В КВАРТИРЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО
1. Слейте воду из всего, что может замерзнуть:
- бойлер;
- стиральная машина;
- посудомойка;
- фильтры воды;
- гибкие шланги.
Даже 100–200 мл воды = разорванная техника.
2. Защитите канализацию: унитаз, сифоны, трапы ➜ залить незамерзающую жидкость (антифриз, спирт, спецсредство). Вода в сифонах = лед = трещины и запахи.
3. Перекройте воду в квартире — холодную, горячую (если есть). Даже если "все уже слито" — перекройте.
4. Откройте межкомнатные двери, чтобы:
- температура выравнивалась;
- не было "холодных карманов".
КАК СОХРАНИТЬ КВАРТИРУ ПРИ МОРОЗЕ
Окна и балконы:
- плотно закрыты;
- щели заклеены;
- балконные двери — проверены.
Наружные стены:
- при возможности: мебель не вплотную;
- минимальная циркуляция воздуха.
Электричество (если появляется):
- НЕ включать все сразу;
- без обогревателей без присмотра;
- удлинители — только исправные.
ЕСЛИ ВЫЕЗЖАЕТЕ ИЗ КВАРТИРЫ
Перед отъездом:
- перекрытые краны;
- слита вода из техники;
- ничего не подключено к розеткам;
- соседи/управляющий знают, что вас нет.
КОГДА ТЕПЛО ВЕРНЕТСЯ
Самый опасный момент
НЕМЕДЛЕННО:
- проверить батареи;
- осмотреть стояки;
- посмотреть на пол возле труб, капает = сразу звонить управляющему.
Не "потом", не "само высохнет".
ГЛАВНОЕ
Мороз не прощает халатности. Прорыв всегда дороже профилактики.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно