Жизнь после слива: 10 критических действий, чтобы квартира пережила морозы

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СЛИВА ВОДЫ и при длительном отсутствии тепла в доме.

Важно

После слива теплоносителя дом не защищен от мороза. Теперь ответственность — и на управлении, и на каждом жильце.

В КВАРТИРЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО

1. Слейте воду из всего, что может замерзнуть:

бойлер;

стиральная машина;

посудомойка;

фильтры воды;

гибкие шланги.

Даже 100–200 мл воды = разорванная техника.

2. Защитите канализацию: унитаз, сифоны, трапы ➜ залить незамерзающую жидкость (антифриз, спирт, спецсредство). Вода в сифонах = лед = трещины и запахи.

3. Перекройте воду в квартире — холодную, горячую (если есть). Даже если "все уже слито" — перекройте.

Відео дня

4. Откройте межкомнатные двери, чтобы:

температура выравнивалась;

не было "холодных карманов".

Важно

Формула выживания: как подружиться с ЖЭКом и остаться с теплом зимой 2026 года

КАК СОХРАНИТЬ КВАРТИРУ ПРИ МОРОЗЕ

Окна и балконы:

плотно закрыты;

щели заклеены;

балконные двери — проверены.

Наружные стены:

при возможности: мебель не вплотную;

минимальная циркуляция воздуха.

Электричество (если появляется):

НЕ включать все сразу;

без обогревателей без присмотра;

удлинители — только исправные.

ЕСЛИ ВЫЕЗЖАЕТЕ ИЗ КВАРТИРЫ

Перед отъездом:

перекрытые краны;

слита вода из техники;

ничего не подключено к розеткам;

соседи/управляющий знают, что вас нет.

КОГДА ТЕПЛО ВЕРНЕТСЯ

Самый опасный момент

НЕМЕДЛЕННО:

проверить батареи;

осмотреть стояки;

посмотреть на пол возле труб, капает = сразу звонить управляющему.

Не "потом", не "само высохнет".

ГЛАВНОЕ

Мороз не прощает халатности. Прорыв всегда дороже профилактики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно