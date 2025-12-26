"Без участия Украины": Путин заявил, что обсуждает с США совместное управление Запорожской АЭС

Россия и США обсуждают возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией без участия в этом процессе Украины.

Американцы якобы хотят использовать ЗАЭС для майнинга криптовалюты, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса, пишет Коммерсант.

"По словам главы государства (Путина, — ред.), с США обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины", — говорится в материале.

Кроме того, по словам Путина, американская сторона заинтересована в организации майнинга криптовалюты на ЗАЭС.

Президент РФ также заявил, что по инициативе США стороны рассматривают возможность поставки электроэнергии с Запорожской АЭС в Украину.

В то же время Путин подчеркнул, что украинские специалисты продолжают работать на электростанции, однако теперь у них уже российские паспорта.

Напомним, в конце ноября МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС нуждается в "особом статусе" в случае мира.

Фокус также писал о том, что контроль над Донецкой областью и ЗАЭС — ключевые вопросы в мирных переговорах.