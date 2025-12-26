"Без участі України": Путін заявив, що обговорює з США спільне управління Запорізькою АЕС

Росія та США обговорюють можливість спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі в цьому процесі України.

Американці нібито хочуть використати ЗАЕС для майнінгу криптовалюти, заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками бізнесу, пише Коммерсант.

"За словами глави держави (Путіна, — руд.), з США обговорюється питання про спільне управління об'єктом без участі України", — йдеться у матеріалі.

Крім того, за словами Путіна, американська сторона зацікавлена в організації майнінгу криптовалюти на ЗАЕС.

Президент РФ також заявив, що за ініціативою США сторони розглядають можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в Україну.

Водночас Путін підкреслив, що українські фахівці продовжують працювати на електростанції, проте тепер у них вже російські паспорти.

Нагадаємо, наприкінці листопада МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС потребує "особливого статусу" в разі миру.

Фокус також писав про те, що контроль над Донецькою областю і ЗАЕС — ключові питання у мирних переговорах.