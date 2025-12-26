"Без участі України": Путін заявив, що обговорює з США спільне управління Запорізькою АЕС
Росія та США обговорюють можливість спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі в цьому процесі України.
Американці нібито хочуть використати ЗАЕС для майнінгу криптовалюти, заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками бізнесу, пише Коммерсант.
"За словами глави держави (Путіна, — руд.), з США обговорюється питання про спільне управління об'єктом без участі України", — йдеться у матеріалі.
Крім того, за словами Путіна, американська сторона зацікавлена в організації майнінгу криптовалюти на ЗАЕС.
Президент РФ також заявив, що за ініціативою США сторони розглядають можливість постачання електроенергії з Запорізької АЕС в Україну.
Водночас Путін підкреслив, що українські фахівці продовжують працювати на електростанції, проте тепер у них вже російські паспорти.
Нагадаємо, наприкінці листопада МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС потребує "особливого статусу" в разі миру.
Фокус також писав про те, що контроль над Донецькою областю і ЗАЕС — ключові питання у мирних переговорах.