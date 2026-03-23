До 1000 грн додаткової оплати за газ у квітні можуть заплатити українці, адже частина споживачів отримає третю платіжку. Розповідаємо, кого саме це стосується і чому.

У квітні деякі споживачі отримають не дві, а одразу три квитанції за газ. Йдеться про клієнтів ТОВ "Газорозподільні мережі України", яким виставлять додатковий рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Цей платіж не входить у стандартну плату за доставку газу, адже, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", витрати на ремонт і обслуговування комунікацій оплачуються окремо. Саме тому їх винесли в окрему, третю квитанцію за газ.

За що саме доведеться платити

Фахівці газорозподільних компаній регулярно перевіряють стан мереж, щоб запобігти витокам і аваріям. До переліку робіт входять:

обстеження газопроводів;

перевірка на витоки;

локалізація та усунення несправностей;

технічні огляди обладнання.

Такі перевірки здійснюють періодично, а саме, раз на 3-5 років залежно від стану та віку мереж. Платіж за них є разовим.

Комунальні платежі у квітні

Скільки доведеться заплатити за газ у квітні

Загальну вартість робіт розподіляють між усіма мешканцями будинку. Сума для кожної квартири залежить від кількох факторів:

кількості квартир у будинку;

довжини та складності газових мереж.

2026 року мінімальний платіж стартує приблизно від 120 грн. Водночас у невеликих будинках із розгалуженими комунікаціями сума може зрости до близько 1 000 грн на квартиру.

Для власників приватних будинків діє аналогічний принцип: перевіряють як внутрішні, так і зовнішні мережі, а оплату власник здійснює самостійно.

Чи зміниться тариф на газ для всіх

Вартість газу для побутових споживачів у квітні залишиться без змін — 7,96 грн за кубометр (з ПДВ) у межах річного тарифу "Фіксований" від "Нафтогазу". Ціна діятиме щонайменше до кінця місяця, а перегляд тарифів під час воєнного стану заборонений.

Також не очікується змін і в тарифах на розподіл газу.

Водночас клієнтам "Нафтогазу" варто звернути увагу на оновлені реквізити для оплати — вони автоматично відображатимуться у платіжках і банківських сервісах.

Раніше Фокус писав, що некоректні нарахування можуть виникати через несвоєчасне оновлення даних особового рахунку. Споживачам радять встановлювати газові сигналізатори для підвищення безпеки. До речі, їхня вартість становить від 1,2 тис. грн.