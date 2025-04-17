Українцям доведеться платити за комунальні платежі на тисячу більше: що відомо

З 1 травня 2025 року деякі категорії українців, включно з мешканцями багатоквартирних будинків, почнуть отримувати окрему квитанцію за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

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Про це повідомили на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Йдеться про будинки, в яких уже впроваджено нову систему обслуговування. Ціна послуги розраховується індивідуально — вона залежить від протяжності труб, кількості з'єднань і газових кранів у будинку, а також від особливостей населеного пункту. У середньому вартість може досягати 1000 гривень.

Платежі нараховуватимуть не щомісяця. У будинках, де газова система використовується понад 25 років, рахунки за технічне обслуговування виставлятимуть один раз на три роки. Якщо ж системи новіші, оплата буде потрібна тільки раз на п'ять років.

Водночас, ціна на природний газ для побутових споживачів залишиться стабільною — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки мораторію на підвищення тарифів у період воєнного стану.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.