Украинцам придется платить за коммунальные платежи на тысячу больше: что известно

С 1 мая 2025 года некоторые категории украинцев, включая жителей многоквартирных домов, начнут получать отдельную квитанцию за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

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Об этом сообщили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

Речь идет о домах, в которых уже внедрена новая система обслуживания. Цена услуги рассчитывается индивидуально — она зависит от протяженности труб, числа соединений и газовых кранов в доме, а также от особенностей населенного пункта. В среднем стоимость может достигать 1000 гривен.

Платежи будут начисляться не каждый месяц. В домах, где газовая система используется свыше 25 лет, счета за техническое обслуживание будут выставляться один раз в три года. Если же системы новее, оплата потребуется только раз в пять лет.

В то же время, цена на природный газ для бытовых потребителей останется стабильной — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря мораторию на повышение тарифов в период военного положения.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.