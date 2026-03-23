Оплата за газ: в апреле появится дополнительный платеж — кто заплатит больше
До 1000 грн дополнительной оплаты за газ в апреле могут заплатить украинцы, ведь часть потребителей получит третью платежку. Рассказываем, кого именно это касается и почему.
В апреле некоторые потребители получат не две, а сразу три квитанции за газ. Речь идет о клиентах ООО "Газораспределительные сети Украины", которым выставят дополнительный счет за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Этот платеж не входит в стандартную плату за доставку газа, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", расходы на ремонт и обслуживание коммуникаций оплачиваются отдельно. Именно поэтому их вынесли в отдельную, третью квитанцию за газ.
За что именно придется платить
Специалисты газораспределительных компаний регулярно проверяют состояние сетей, чтобы предотвратить утечки и аварии. В перечень работ входят:
- обследование газопроводов;
- проверка на утечки;
- локализация и устранение неисправностей;
- технические осмотры оборудования.
Такие проверки осуществляют периодически, а именно, раз в 3-5 лет в зависимости от состояния и возраста сетей. Платеж за них является разовым.
Сколько придется заплатить за газ в апреле
Общую стоимость работ распределяют между всеми жильцами дома. Сумма для каждой квартиры зависит от нескольких факторов:
- количества квартир в доме;
- длины и сложности газовых сетей.
В 2026 году минимальный платеж стартует примерно от 120 грн. При этом в небольших домах с разветвленными коммуникациями сумма может вырасти до около 1 000 грн на квартиру.
Для владельцев частных домов действует аналогичный принцип: проверяют как внутренние, так и внешние сети, а оплату владелец осуществляет самостоятельно.
Изменится ли тариф на газ для всех
Стоимость газа для бытовых потребителей в апреле останется без изменений — 7,96 грн за кубометр (с НДС) в рамках годового тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза". Цена будет действовать как минимум до конца месяца, а пересмотр тарифов во время военного положения запрещен.
Также не ожидается изменений и в тарифах на распределение газа.Важно
В то же время клиентам "Нафтогаза" стоит обратить внимание на обновленные реквизиты для оплаты — они автоматически будут отображаться в платежках и банковских сервисах.
Ранее Фокус писал, что некорректные начисления могут возникать из-за несвоевременного обновления данных лицевого счета. Потребителям советуют устанавливать газовые сигнализаторы для повышения безопасности. Кстати, их стоимость составляет от 1,2 тыс. грн.