До 1000 грн дополнительной оплаты за газ в апреле могут заплатить украинцы, ведь часть потребителей получит третью платежку. Рассказываем, кого именно это касается и почему.

В апреле некоторые потребители получат не две, а сразу три квитанции за газ. Речь идет о клиентах ООО "Газораспределительные сети Украины", которым выставят дополнительный счет за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Этот платеж не входит в стандартную плату за доставку газа, ведь, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", расходы на ремонт и обслуживание коммуникаций оплачиваются отдельно. Именно поэтому их вынесли в отдельную, третью квитанцию за газ.

За что именно придется платить

Специалисты газораспределительных компаний регулярно проверяют состояние сетей, чтобы предотвратить утечки и аварии. В перечень работ входят:

обследование газопроводов;

проверка на утечки;

локализация и устранение неисправностей;

технические осмотры оборудования.

Такие проверки осуществляют периодически, а именно, раз в 3-5 лет в зависимости от состояния и возраста сетей. Платеж за них является разовым.

Коммунальные платежи в апреле

Сколько придется заплатить за газ в апреле

Общую стоимость работ распределяют между всеми жильцами дома. Сумма для каждой квартиры зависит от нескольких факторов:

количества квартир в доме;

длины и сложности газовых сетей.

В 2026 году минимальный платеж стартует примерно от 120 грн. При этом в небольших домах с разветвленными коммуникациями сумма может вырасти до около 1 000 грн на квартиру.

Для владельцев частных домов действует аналогичный принцип: проверяют как внутренние, так и внешние сети, а оплату владелец осуществляет самостоятельно.

Изменится ли тариф на газ для всех

Стоимость газа для бытовых потребителей в апреле останется без изменений — 7,96 грн за кубометр (с НДС) в рамках годового тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза". Цена будет действовать как минимум до конца месяца, а пересмотр тарифов во время военного положения запрещен.

Также не ожидается изменений и в тарифах на распределение газа.

В то же время клиентам "Нафтогаза" стоит обратить внимание на обновленные реквизиты для оплаты — они автоматически будут отображаться в платежках и банковских сервисах.

Ранее Фокус писал, что некорректные начисления могут возникать из-за несвоевременного обновления данных лицевого счета. Потребителям советуют устанавливать газовые сигнализаторы для повышения безопасности. Кстати, их стоимость составляет от 1,2 тыс. грн.