Цена на газ может вырасти до 15 грн за кубометр: как изменятся счета пенсионеров

В Украине с 2027 года может начаться поэтапное повышение тарифов на газ, а к 2029 году его стоимость для населения может вырасти до 15 грн за кубометр. В таком случае расходы на газ для людей с минимальной пенсией могут составить до 14,5% от ежемесячной выплаты.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что, по его прогнозу, тарифы на электроэнергию и газ будут повышаться поэтапно. По его словам, в 2027 году электроэнергия может подорожать до 6,5 грн за кВт·ч, в 2028 году — до 7,5 грн за кВт·ч, а к 2029 году цена на газ может вырасти как минимум до 15 грн за кубометр.

Сейчас газ для населения стоит 7,96 грн за кубометр. Домохозяйства, которые используют его только для приготовления пищи и нагрева воды, обычно потребляют 15–25 кубометров в месяц. При таком потреблении счет составляет 119–199 грн в месяц.

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Если тариф вырастет до 15 грн за кубометр, ежемесячный платеж увеличится до 225–375 грн. Таким образом, расходы на газ для таких потребителей почти удвоятся.

По подсчетам "Телеграфа", для пенсионеров с минимальной пенсией в 2595 грн нынешние расходы на газ составляют примерно 4,6–7,7 % дохода. После возможного повышения тарифа этот показатель вырастет до 8,7–14,5 % от минимальной пенсии.

При нынешней цене на газ в 7,96 грн за кубометр среднее потребление в 15–25 кубометров обходится в 119–199 грн в месяц. В случае повышения тарифа до 15 грн за кубометр счет вырастет до 225–375 грн, а его доля в минимальной пенсии увеличится с 7,7% до 14,5%.

Напомним, что в настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует фиксированный тариф на природный газ. Большинство домохозяйств, являющихся клиентами ГК "Нафтогаз Украины", платят 7,96 грн за кубометр.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко заявлял, что до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут быть пересмотрены. По его словам, на это могут повлиять подорожание энергоресурсов на мировых рынках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, проблемы с выполнением программы "20/20" по наращиванию добычи газа, а также повреждения газодобывающей инфраструктуры.