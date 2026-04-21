С 1 мая тарифы изменятся: кто будет платить больше за свет

В Украине для большинства населения не изменятся тарифы на коммуналку с 1 мая

В Украине после 30 апреля заканчивается срок действия льгот на оплату электроэнергии для населения. Что именно изменится в счетах уже с 1 мая — читайте в материале Фокуса.

После 30 апреля в Украине отменят некоторые тарифные послабления для населения. Уже с 1 мая изменятся правила оплаты электроэнергии, тогда как цены на газ, вероятно, останутся стабильными.

Тарифы на электроэнергию в Украине с 1 мая

До конца апреля для некоторых украинцев будут действовать льготные тарифы на свет. Речь идет о домохозяйствах, которые официально используют электроэнергию для отопления жилья.

Для них действует ставка 2,64 грн за кВт⋅ч в пределах лимита до 2000 кВт⋅ч в месяц. Все, что сверх этого объема, уже оплачивается по полной цене в 4,32 грн.

Впрочем, с 1 мая эта модель прекращает существование. Завершение отопительного сезона автоматически отменяет льготный тариф, и все бытовые потребители переходят на единую ставку — 4,32 грн за кВт⋅ч независимо от способа отопления.

Заметим, что тарифы на свет для населения могут значительно отличаться в зависимости от типа счетчика.

Так, владельцы двухзонных счетчиков могут частично оптимизировать расходы, если будут больше использовать электроэнергию в ночное время (23:00-07:00), ведь тариф вдвое ниже — 2,16 грн за кВт⋅ч, тогда как днем действует стандартная ставка.

Еще больше возможностей для экономии имеют пользователи трехзонных счетчиков. В ночные часы электроэнергия стоит около 1,73 грн за кВт⋅ч, в полупиковые периоды — 4,32 грн, а в пиковые — уже 6,48 грн.

Изменится ли тариф на газ с 1 мая

В Украине фиксированная цена на газ для бытовых потребителей гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Вероятно, и после 1 мая тариф не будут пересматривать. Поэтому большинство домохозяйств и в дальнейшем будут платить за газ по действующей ставке — 7,96 грн за кубометр в рамках годового плана "Фиксированный".

Речь идет прежде всего о клиентах ГК "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 98% домохозяйств. Тариф на газ, установленный еще в 2023 году, уже несколько раз продлевали.

Тариф на газ, установленный еще в 2023 году, уже несколько раз продлевали. Вероятно, это произойдет и после 30 апреля текущего года

Позицию правительства относительно тарифа на газ для населения очертила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам мартовских переговоров с "Нафтогазом". Она сообщила, что сохранение фиксированной цены на газ является критически важной задачей для государства.

"Отдельно остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения. Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период. В то же время для коммерческого сегмента последовательно движемся в направлении либерализации цен", — отметила Юлия Свириденко.

В то же время рынок не ограничивается одним игроком. Альтернативные поставщики предлагают годовые тарифы, которые колеблются в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Речь идет о:

  • Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр;
  • Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн за кубометр;
  • Днепровские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • Львовэнергосбыт — 8,20 грн за кубометр;
  • Киевские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн за кубометр;
  • СветоГаз — 9,99 грн за кубометр.

Тарифы на воду — какие цены будут действовать с 1 мая 2026 года

В Украине нет фиксированного тарифа на воду, в отличие от газа и электроэнергии. Стоимость коммунальной услуги может отличаться даже в пределах одного региона.

Это связано с тем, что в городах с населением более 100 тысяч тариф на воду определяет НКРЭКУ, тогда как в меньших общинах это делает местная власть.

С 1 мая по всей Украине будут действовать такие тарифы на водоснабжение и водоотвод (грн. за 1 м³, с НДС):

  • Белая Церковь: водоснабжение — 12,90, водоотвод — 18,10;
  • Винница: водоснабжение — 15,74, водоотведение — 9,87;
  • Днепр (КП "Днепроводоканал"): водоснабжение — 18,55, водоотведение — 13,25;
  • Дрогобыч: водоснабжение — 28,62, водоотведение — 14,74;
  • Житомир: водоснабжение — 18,26, водоотведение — 19,27;
  • Запорожье (КП "Водоканал" Запорожье): водоснабжение — 17,80, водоотведение — 10,56;
  • Ивано-Франковск: водоснабжение — 12,95, водоотведение — 15,29;
  • Ирпень: водоснабжение — 12,40, водоотведение — 19,70;
  • Каменец-Подольский: водоснабжение — 17,89, водоотведение — 14,90;
  • Каменское: водоснабжение — 13,09, водоотвод — 10,29;
  • Киев: водоснабжение — 16,16, водоотведение — 14,22;
  • Краматорск: водоснабжение — 19,54, водоотведение — 13,90;
  • Кременчуг: водоснабжение — 14,30, водоотведение — 17,50;
  • Кривой Рог: водоснабжение — 15,97, водоотведение — 15,39;
  • Кропивницкий: водоснабжение — 25,21, водоотведение — 20,76;
  • Луцк: водоснабжение — 12,20, водоотведение — 16,21;
  • Львов: водоснабжение — 17,29, водоотведение — 8,59;
  • Николаев: водоснабжение — 17,53, водоотведение — 16,51;
  • Самар: водоснабжение — 56,89, водоотведение — 46,73;
  • Никополь: водоснабжение — 13,860, водоотведение — 19,764;
  • Одесса: водоснабжение — 14,93, водоотведение — 14,37;
  • Павлоград: водоснабжение — 39,42, водоотведение — 14,24;
  • Полтава: водоснабжение — 16,48, водоотведение — 17,28;
  • Ровно (ВКП ВКХ "Ровнооблводоканал"): водоснабжение — 16,68, водоотвод — 15,91;
  • Чернигов: водоснабжение — 15,56, водоотведение — 15,34;
  • Славянск: водоснабжение — 20,22, водоотведение — 25,20;
  • Сумы: водоснабжение — 15,98, водоотведение — 16,66;
  • Тернополь: водоснабжение — 17,58, водоотведение — 19,11;
  • Ужгород: водоснабжение — 26,52, водоотведение — 16,34;
  • Умань: водоснабжение — 34,16, водоотвод — 23,34;
  • Харьков: водоснабжение — 16,03, водоотведение — 8,48;
  • Херсон: водоснабжение — 15,78, водоотвод — 15,78;
  • Хмельницкий: водоснабжение — 14,17, водоотвод — 13,22;
  • Черкассы (КП "Черкассыводоканал"): водоснабжение — 13,84, водоотведение — 13,80;
  • Черновцы: водоснабжение — 17,91, водоотведение — 9,99.

Заметим, что в этом перечне не указаны тарифы на воду, которые действуют на временно оккупированных территориях.

Ранее Фокус писал, что тарифы на свет для населения могут вырасти примерно на 20%. Эксперты предполагают, что повышение тарифа может начаться уже в 2026 году и будет происходить поэтапно.