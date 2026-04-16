Когда украинцы могут не платить за коммуналку, в каких случаях возможно судебное взыскание долгов и что изменилось для владельцев разрушенного жилья в 2026 году? Выяснил Фокус.

В 2026 году правила начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг стали более четкими. Закон определяет, кто обязан платить даже во время военного положения, а кто имеет право на освобождение или перерасчет.

"Ситуация с коммунальными услугами в 2026 году стала более структурированной благодаря новым законам, которые четко разграничивают тех, кто должен платить, и тех, кто освобожден от этой обязанности", — отметила Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" в комментарии Фокусу.

Коммуналка в Украине: кто и когда обязан платить

В Украине порядок предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг регулируется законом "О жилищно-коммунальных услугах". Как объяснила Анна Даниэль, ключевые правила закреплены в статье 9, где определяются обязанности потребителей, а именно:

оплата коммуналки должна осуществляться ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. В то же время даже отсутствие договора не освобождает от оплаты уже полученных услуг;

по желанию потребители могут оплачивать услуги авансом согласно условиям договора о предоставлении соответствующих ЖКУ;

все дееспособные лица, проживающие или зарегистрированные в жилье, несут солидарную ответственность за оплату коммунальных услуг;

структура начислений определяется договором о предоставлении соответствующей услуги, а поставщики обязаны подробно расписывать все части в платежках.

В Украине оплата коммунальных услуг обычно должна осуществляться ежемесячно Фото: if.gov.ua

"Оплата коммунальных услуг обычно осуществляется одним платежом раз, если иное не указано в договоре. Это правило касается всех услуг, кроме поставки газа и электроэнергии", — рассказала адвокат.

В статье 9 закона "О жилищно-коммунальных услугах" предусмотрено, что потребитель должен ежемесячно платить за жилищно-коммунальные услуги, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором

Кто может не платить за коммунальные услуги — объяснение адвоката

Кроме обязанности оплачивать коммунальные услуги, закон предусматривает и исключения. В частности, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право не платить за отдельные услуги, если он фактически не проживает в жилье более 30 дней. Однако существуют важные условия.

"Это правило не распространяется на отопление и услугу управления домом. Кроме того, факт непроживания нужно обязательно подтвердить документально", — отметила эксперт.

Для украинцев, которые выехали за границу, нужно предоставить поставщику услуг заявление и подтверждение, это может быть:

справка о временной защите;

договор аренды жилья в другой стране;

документы с места работы или учебы.

"Это касается только услуг, которые учитываются по счетчикам (вода, газ, свет), если счетчиков нет, начисления идут по нормам, поэтому заявление о непроживании является критически важным для перерасчета", — отметила Анна Даниэль.

Перерасчет напрямую зависит от счетчиков. При их наличии оплату могут скорректировать в соответствии с фактическим потреблением. Если же учет ведется по нормам, ключевым становится подтверждение непроживания

Коммуналка за разрушенное жилье — что изменилось в 2026 году

Вследствие российских обстрелов украинцы теряют жилье. В связи с этим в 2026 году были введены важные изменения по начислению коммунальных платежей за разрушенные или поврежденные объекты. Соответствующий законопроект, подписанный президентом в апреле этого года, предусматривает существенные упрощения для владельцев пострадавшей недвижимости.

Согласно документу, в случае полного уничтожения жилья начисление коммунальных услуг будет прекращаться автоматически с даты разрушения. То есть владельцу больше не нужно самостоятельно обращаться в инстанции или доказывать факт потери жилья.

"Относительно поврежденного жилья, которое официально признано непригодным для проживания, начисление коммунальных платежей приостанавливается на весь период до его восстановления", — рассказала Анна Даниэль.

Взыскание долгов через суд во время военного положения

Несмотря на военное положение, украинцы не застрахованы от судебного взыскания долгов за коммунальные услуги. Более того, адвокат отметила, что в 2024-2026 годах такая практика только активизировалась.

Коммунальные предприятия могут подать в суд, если потребитель имеет долги Фото: Pexels

"Коммунальные предприятия имеют право подавать в суд даже во время войны. И суды, в основном, на стороне взыскателя долгов", — сообщила Анна Даниэль.

Она также обратила внимание, что с 2025 года в Украине восстановили стандартные сроки исковой давности. Если раньше из-за пандемии COVID-19 и войны эти сроки фактически были "заморожены", то теперь действует классическое правило — 3 года для обращения в суд по задолженности.

"Мораторий на взыскание долгов действует только для жителей территорий, где ведутся боевые действия, или территорий под оккупацией, согласно перечню Минреинтеграции. Для остальных регионов коммунальные предприятия имеют полное право обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности", — пояснила адвокат.

Согласно постановлению Кабмина №206 от 5 марта 2022 года, запрещается взыскание задолженности с лиц, которые оставили жилье и предоставили подтверждение статуса ВПЛ или выезда за границу, но только за период после 24 февраля 2022 года

Когда долги не могут взыскать принудительно

Даже несмотря на активизацию судебного взыскания долгов, закон предусматривает случаи, когда принудительное исполнение через исполнительную службу запрещено.

Прежде всего, по словам эксперта, это касается территорий боевых действий и временной оккупации. Если задолженность возникла после 24 февраля 2022 года в регионах, включенных в официальный перечень таких территорий, принудительно взыскать эти средства не могут.

Также это касается разрушенного или серьезно поврежденного жилья в результате российской агрессии.

Можно ли полностью списать долг за коммуналку

Адвокат рассказала, что в Украине полного автоматического списания долгов за жилищно-коммунальные услуги не предусмотрено, однако существуют несколько законных механизмов, которые позволяют существенно уменьшить или урегулировать задолженность:

реструктуризация долга. Потребитель может заключить договор с поставщиком услуг на поэтапное погашение задолженности, обычно на срок от 12 до 60 месяцев;

в соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины, общая исковая давность составляет три года. Поэтому в судебном порядке можно добиться отказа во взыскании части долга, если он был начислен раньше этого срока, а условии, что потребитель подаст соответствующее заявление в суд.

Правительство разрабатывает механизмы списания долгов для тех, чье жилье оказалось в оккупации или было уничтожено

Анна Даниэль также рассказала, что правительство разрабатывает механизмы списания долгов для тех, чье жилье оказалось в оккупации или было уничтожено, но каждый случай рассматривается индивидуально после проверки.

Ранее Фокус писал, что отдельные категории украинцев могут получать льготы на оплату коммунальных услуг. В 2026 году большинство таких выплат ПФУ продолжит назначать автоматически, без подачи дополнительных заявлений, но некоторым гражданам придется обратиться повторно.