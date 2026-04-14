Зеленский подписал закон об освобождении от уплаты коммуналки: кого он касается

Украинцам, которые потеряли жилье в связи с российской агрессией, или оно было существенно повреждено и непригодно для эксплуатации, отменяется начисление платы за управление многоквартирным домом,

Также владельцы поврежденного или уничтоженного жилья освобождаются от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" регулирует вопрос начисления жилищно-коммунальных услуг при повреждении или уничтожении здания в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Кроме того, он определяет порядок учета ущерба, нанесенного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии, регулирует вопросы взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Положения закона будут действовать в течение всего периода военного положения и еще год после его прекращения или отмены.

Напомним, с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.