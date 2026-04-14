Зеленський підписав закон про звільнення від сплати комуналки: кого він стосується

Українцям, які втратили житло у зв'язку з російською агресією, або воно було суттєво пошкоджене і непридатне для експлуатації, скасовується нарахування плати за управління багатоквартирним будинком,

Також власники пошкодженого або знищеного житла звільняються від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та врахування збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна" врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у разі пошкодження чи знищення будівлі внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

Крім того, він визначає порядок обліку шкоди, завданої власникам нерухомості внаслідок збройної агресії, врегульовує питання взаємодії між органами влади, управителями будівель і надавачами комунальних послуг щодо фіксації ушкоджень і припинення нарахування платежів.

Положення закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану і ще рік після його припинення або скасування.

