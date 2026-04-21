З 1 травня тарифи зміняться: хто буде платити більше за світло
В Україні після 30 квітня закінчується термін дії пільг на оплату електроенергії для населення. Що саме зміниться в рахунках вже з 1 травня — читайте в матеріалі Фокуса.
Після 30 квітня в Україні скасують деякі тарифні послаблення для населення. Уже з 1 травня зміняться правила оплати електроенергії, тоді як ціни на газ, ймовірно, залишаться стабільними.
Тарифи на електроенергію в Україні з 1 травня
До кінця квітня для деяких українців діятимуть пільгові тарифи на світло. Йдеться про домогосподарства, які офіційно використовують електроенергію для опалення житла.Важливо
Для них діє ставка 2,64 грн за кВт⋅год у межах ліміту до 2000 кВт⋅год на місяць. Усе, що понад цей обсяг, уже оплачується за повною ціною в 4,32 грн.
Втім, із 1 травня ця модель припиняє існування. Завершення опалювального сезону автоматично скасовує пільговий тариф, і всі побутові споживачі переходять на єдину ставку — 4,32 грн за кВт⋅год незалежно від способу опалення.
Зауважимо, що тарифи на світло для населення можуть значно відрізнятися залежно від типу лічильника.
Так, власники двозонних лічильників можуть частково оптимізувати витрати, якщо будуть більше використовувати електроенергію в нічний час (23:00–07:00), адже тариф удвічі нижчий — 2,16 грн за кВт⋅год, тоді як удень діє стандартна ставка.
Ще більше можливостей для економії мають користувачі тризонних лічильників. У нічні години електроенергія коштує близько 1,73 грн за кВт⋅год, у напівпікові періоди — 4,32 грн, а в пікові — вже 6,48 грн.
Чи зміниться тариф на газ із 1 травня
В Україні фіксована ціна на газ для побутових споживачів гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року. Ймовірно, й після 1 травня тариф не переглядатимуть. Тож більшість домогосподарств і надалі сплачуватимуть за газ за чинною ставкою — 7,96 грн за кубометр у межах річного плану "Фіксований".
Йдеться передусім про клієнтів ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% домогосподарств. Тариф на газ, встановлений ще у 2023 році, вже декілька разів продовжували.
Позицію уряду щодо тарифу на газ для населення окреслила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками березневих переговорів з "Нафтогазом". Вона повідомила, що збереження фіксованої ціни на газ є критично важливим завдання для держави.Важливо
"Окремо зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. Водночас для комерційного сегмента послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін", — зазначила Юлія Свириденко.
Водночас ринок не обмежується одним гравцем. Альтернативні постачальники пропонують річні тарифи, які коливаються в діапазоні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Йдеться про:
- Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр;
- Прикарпат Енерго Трейд — 7,98 грн за кубометр;
- Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
- Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр;
- Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
- Тернопільоблгаз Збут — 7,96 грн за кубометр;
- СвітлоГаз — 9,99 грн за кубометр.
Тарифи на воду — які ціни діятимуть з 1 травня 2026 року
В Україні немає фіксованого тарифу на воду, на відміну від газу та електроенергії. Вартість комунальної послуги може відрізнятися навіть в межах одного регіону.
Це пов’язано з тим, що у містах із населенням понад 100 тисяч тариф на воду визначає НКРЕКП, тоді як у менших громадах це робить місцева влада.
З 1 травня по всій Україні діятимуть такі тарифи на водопостачання та водовідведення (грн. за 1 м³, з ПДВ):
- Біла Церква: водопостачання — 12,90, водовідведення — 18,10;
- Вінниця: водопостачання — 15,74, водовідведення — 9,87;
- Дніпро (КП "Дніпроводоканал"): водопостачання — 18,55, водовідведення — 13,25;
- Дрогобич: водопостачання — 28,62, водовідведення — 14,74;
- Житомир: водопостачання — 18,26, водовідведення — 19,27;
- Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя): водопостачання — 17,80, водовідведення — 10,56;
- Івано-Франківськ: водопостачання — 12,95, водовідведення — 15,29;
- Ірпінь: водопостачання — 12,40, водовідведення — 19,70;
- Кам'янець-Подільський: водопостачання — 17,89, водовідведення — 14,90;
- Кам'янське: водопостачання — 13,09, водовідведення — 10,29;
- Київ: водопостачання — 16,16, водовідведення — 14,22;
- Краматорськ: водопостачання — 19,54, водовідведення — 13,90;
- Кременчук: водопостачання — 14,30, водовідведення — 17,50;
- Кривий Ріг: водопостачання — 15,97, водовідведення — 15,39;
- Кропивницький: водопостачання — 25,21, водовідведення — 20,76;
- Луцьк: водопостачання — 12,20, водовідведення — 16,21;
- Львів: водопостачання — 17,29, водовідведення — 8,59;
- Миколаїв: водопостачання — 17,53, водовідведення — 16,51;
- Самар: водопостачання — 56,89, водовідведення — 46,73;
- Нікополь: водопостачання — 13,860, водовідведення — 19,764;
- Одеса: водопостачання — 14,93, водовідведення — 14,37;
- Павлоград: водопостачання — 39,42, водовідведення — 14,24;
- Полтава: водопостачання — 16,48, водовідведення — 17,28;
- Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"): водопостачання — 16,68, водовідведення — 15,91;
- Чернігів: водопостачання — 15,56, водовідведення — 15,34;
- Слов'янськ: водопостачання — 20,22, водовідведення — 25,20;
- Суми: водопостачання — 15,98, водовідведення — 16,66;
- Тернопіль: водопостачання — 17,58, водовідведення — 19,11;
- Ужгород: водопостачання — 26,52, водовідведення — 16,34;
- Умань: водопостачання — 34,16, водовідведення — 23,34;
- Харків: водопостачання — 16,03, водовідведення — 8,48;
- Херсон: водопостачання — 15,78, водовідведення — 15,78;
- Хмельницький: водопостачання — 14,17 , водовідведення — 13,22;
- Черкаси (КП "Черкасиводоканал"): водопостачання — 13,84, водовідведення — 13,80;
- Чернівці: водопостачання — 17,91, водовідведення — 9,99.
Зауважимо, що в цьому переліку не вказані тарифи на воду, які діють на тимчасово окупованих територіях.
Раніше Фокус писав, що тарифи на світло для населення можуть зрости приблизно на 20%. Експерти припускають, що підвищення тарифу може розпочатися вже у 2026 році та відбуватиметься поетапно.